Mehmet Pars

Lynx Gold Strategy

Mehmet Pars
0 avis
Fiabilité
4 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 67%
FortunaMarkets-Server
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
582
Bénéfice trades:
441 (75.77%)
Perte trades:
141 (24.23%)
Meilleure transaction:
734.00 USD
Pire transaction:
-1 076.00 USD
Bénéfice brut:
31 821.81 USD (241 434 pips)
Perte brute:
-15 117.73 USD (111 142 pips)
Gains consécutifs maximales:
128 (6 910.22 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
6 910.22 USD (128)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
0.60%
Dernier trade:
10 il y a des heures
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
2.29
Longs trades:
399 (68.56%)
Courts trades:
183 (31.44%)
Facteur de profit:
2.10
Rendement attendu:
28.70 USD
Bénéfice moyen:
72.16 USD
Perte moyenne:
-107.22 USD
Pertes consécutives maximales:
42 (-4 480.10 USD)
Perte consécutive maximale:
-4 480.10 USD (42)
Croissance mensuelle:
66.63%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
4 550.41 USD
Maximal:
7 294.15 USD (57.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
32.31% (7 286.15 USD)
Par fonds propres:
5.40% (1 972.64 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.ecnx 582
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.ecnx 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.ecnx 130K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +734.00 USD
Pire transaction: -1 076 USD
Gains consécutifs maximales: 128
Pertes consécutives maximales: 42
Bénéfice consécutif maximal: +6 910.22 USD
Perte consécutive maximale: -4 480.10 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunaMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Lynx Gold Strategy


A disciplined short-term trading strategy focused on XAUUSD.

All trades are executed manually based on price action, market structure, volatility behavior, and macro-technical confluence.


Key Characteristics:

• Manual trading only

• No martingale

• No grid systems

• No arbitrage or latency practices

• Strict risk control and position sizing

• Short-term intraday setups


This strategy aims for consistent, controlled performance with clean execution.

All trades are executed under Lynx Research & Analysis


Aucun avis
2025.11.18 22:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 22:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
