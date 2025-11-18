- Croissance
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecnx
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.ecnx
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.ecnx
|130K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FortunaMarkets-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Lynx Gold Strategy
A disciplined short-term trading strategy focused on XAUUSD.
All trades are executed manually based on price action, market structure, volatility behavior, and macro-technical confluence.
Key Characteristics:
• Manual trading only
• No martingale
• No grid systems
• No arbitrage or latency practices
• Strict risk control and position sizing
• Short-term intraday setups
This strategy aims for consistent, controlled performance with clean execution.
All trades are executed under Lynx Research & Analysis
