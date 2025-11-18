- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecnx
|582
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.ecnx
|17K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.ecnx
|130K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Lynx Gold Strategy
A disciplined short-term trading strategy focused on XAUUSD.
All trades are executed manually based on price action, market structure, volatility behavior, and macro-technical confluence.
Key Characteristics:
• Manual trading only
• No martingale
• No grid systems
• No arbitrage or latency practices
• Strict risk control and position sizing
• Short-term intraday setups
This strategy aims for consistent, controlled performance with clean execution.
All trades are executed under Lynx Research & Analysis
