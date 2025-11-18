SegnaliSezioni
Lynx Gold Strategy
Mehmet Pars

Lynx Gold Strategy

Mehmet Pars
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 67%
FortunaMarkets-Server
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
582
Profit Trade:
441 (75.77%)
Loss Trade:
141 (24.23%)
Best Trade:
734.00 USD
Worst Trade:
-1 076.00 USD
Profitto lordo:
31 821.81 USD (241 434 pips)
Perdita lorda:
-15 117.73 USD (111 142 pips)
Vincite massime consecutive:
128 (6 910.22 USD)
Massimo profitto consecutivo:
6 910.22 USD (128)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
0.60%
Ultimo trade:
9 ore fa
Trade a settimana:
62
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
2.29
Long Trade:
399 (68.56%)
Short Trade:
183 (31.44%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
28.70 USD
Profitto medio:
72.16 USD
Perdita media:
-107.22 USD
Massime perdite consecutive:
42 (-4 480.10 USD)
Massima perdita consecutiva:
-4 480.10 USD (42)
Crescita mensile:
66.63%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
4 550.41 USD
Massimale:
7 294.15 USD (57.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
32.31% (7 286.15 USD)
Per equità:
5.40% (1 972.64 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.ecnx 582
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.ecnx 17K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.ecnx 130K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +734.00 USD
Worst Trade: -1 076 USD
Vincite massime consecutive: 128
Massime perdite consecutive: 42
Massimo profitto consecutivo: +6 910.22 USD
Massima perdita consecutiva: -4 480.10 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FortunaMarkets-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Lynx Gold Strategy


A disciplined short-term trading strategy focused on XAUUSD.

All trades are executed manually based on price action, market structure, volatility behavior, and macro-technical confluence.


Key Characteristics:

• Manual trading only

• No martingale

• No grid systems

• No arbitrage or latency practices

• Strict risk control and position sizing

• Short-term intraday setups


This strategy aims for consistent, controlled performance with clean execution.

All trades are executed under Lynx Research & Analysis


Non ci sono recensioni
2025.11.18 22:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 22:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
