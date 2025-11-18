- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
867
Прибыльных трейдов:
691 (79.70%)
Убыточных трейдов:
176 (20.30%)
Лучший трейд:
734.00 USD
Худший трейд:
-1 076.00 USD
Общая прибыль:
43 028.69 USD (345 164 pips)
Общий убыток:
-16 689.34 USD (125 073 pips)
Макс. серия выигрышей:
128 (6 910.22 USD)
Макс. прибыль в серии:
6 910.22 USD (128)
Коэффициент Шарпа:
0.20
Торговая активность:
67.09%
Макс. загрузка депозита:
7.62%
Последний трейд:
59 минут
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
3.61
Длинных трейдов:
641 (73.93%)
Коротких трейдов:
226 (26.07%)
Профит фактор:
2.58
Мат. ожидание:
30.38 USD
Средняя прибыль:
62.27 USD
Средний убыток:
-94.83 USD
Макс. серия проигрышей:
42 (-4 480.10 USD)
Макс. убыток в серии:
-4 480.10 USD (42)
Прирост в месяц:
21.43%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
4 550.41 USD
Максимальная:
7 294.15 USD (57.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
32.31% (7 286.15 USD)
По эквити:
13.45% (5 486.60 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +734.00 USD
Худший трейд: -1 076 USD
Макс. серия выигрышей: 128
Макс. серия проигрышей: 42
Макс. прибыль в серии: +6 910.22 USD
Макс. убыток в серии: -4 480.10 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FortunaMarkets-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Lynx Gold Strategy – Intraday Manual Trading on XAUUSD
Important notes before subscribing:
This signal is NOT designed for traders looking for zero drawdown, ultra-smooth equity curves, or aggressive compounding.
It is built for disciplined traders who understand real intraday volatility in XAUUSD and controlled manual execution.
The maximum drawdown visible on this account occurred during an early strategy testing phase under abnormal market volatility.
After validation, execution parameters and risk exposure were normalized.
Current trading follows a stable and controlled risk framework.
The points below define how risk is controlled and why position sizing remains stable over time.
Key Characteristics
• 100% manual execution
• No martingale or grid systems
• No arbitrage, latency, or loophole practices
• Strict risk control and consistent position sizing
• Intraday setups based on real market behavior
• Low deposit load with controlled drawdown
Performance Insight
The strategy is designed for stable, controlled growth rather than aggressive high-risk performance.
All key metrics such as Win Rate, Profit Factor, Drawdown, Recovery Factor, and Trade Distribution can be reviewed transparently in the Statistics section.
Performance is based on real trades executed under strict rules, without artificial risk-boosting or curve-engineering methods.
Transparency & Execution
All trades are executed under Lynx Research & Analysis on a real account with verified track record and trading privileges.
The strategy maintains a consistent intraday logic and focuses on high-quality setups with clean execution.
