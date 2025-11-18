SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Lynx Gold Strategy
Mehmet Pars

Lynx Gold Strategy

Mehmet Pars
0 comentários
Confiabilidade
10 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 111%
FortunaMarkets-Server
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
867
Negociações com lucro:
691 (79.70%)
Negociações com perda:
176 (20.30%)
Melhor negociação:
734.00 USD
Pior negociação:
-1 076.00 USD
Lucro bruto:
43 028.69 USD (345 164 pips)
Perda bruta:
-16 689.34 USD (125 073 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
128 (6 910.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 910.22 USD (128)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
67.09%
Depósito máximo carregado:
7.62%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.61
Negociações longas:
641 (73.93%)
Negociações curtas:
226 (26.07%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
30.38 USD
Lucro médio:
62.27 USD
Perda média:
-94.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
42 (-4 480.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 480.10 USD (42)
Crescimento mensal:
21.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 550.41 USD
Máximo:
7 294.15 USD (57.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.31% (7 286.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.45% (5 486.60 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.ecnx 867
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.ecnx 26K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.ecnx 220K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +734.00 USD
Pior negociação: -1 076 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 128
Máximo de perdas consecutivas: 42
Máximo lucro consecutivo: +6 910.22 USD
Máxima perda consecutiva: -4 480.10 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunaMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Lynx Gold Strategy – Intraday Manual Trading on XAUUSD


Important notes before subscribing:

This signal is NOT designed for traders looking for zero drawdown, ultra-smooth equity curves, or aggressive compounding.

It is built for disciplined traders who understand real intraday volatility in XAUUSD and controlled manual execution.


The maximum drawdown visible on this account occurred during an early strategy testing phase under abnormal market volatility.

After validation, execution parameters and risk exposure were normalized.

Current trading follows a stable and controlled risk framework.

The points below define how risk is controlled and why position sizing remains stable over time.

Key Characteristics

• 100% manual execution

• No martingale or grid systems

• No arbitrage, latency, or loophole practices

• Strict risk control and consistent position sizing

• Intraday setups based on real market behavior

• Low deposit load with controlled drawdown


Performance Insight


The strategy is designed for stable, controlled growth rather than aggressive high-risk performance.

All key metrics such as Win Rate, Profit Factor, Drawdown, Recovery Factor, and Trade Distribution can be reviewed transparently in the Statistics section.


Performance is based on real trades executed under strict rules, without artificial risk-boosting or curve-engineering methods.


Transparency & Execution


All trades are executed under Lynx Research & Analysis on a real account with verified track record and trading privileges.

The strategy maintains a consistent intraday logic and focuses on high-quality setups with clean execution.

Sem comentários
2025.12.10 20:37
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.09 06:50
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:36
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.08 14:29
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.07 23:14
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.02 21:30
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.01 00:42
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.25 16:31
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 22:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.24 21:31
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.20 23:21
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 22:11
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.11.18 22:11
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.18 22:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.18 22:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Lynx Gold Strategy
30 USD por mês
111%
0
0
USD
46K
USD
10
0%
867
79%
67%
2.57
30.38
USD
32%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.