- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
867
Negociações com lucro:
691 (79.70%)
Negociações com perda:
176 (20.30%)
Melhor negociação:
734.00 USD
Pior negociação:
-1 076.00 USD
Lucro bruto:
43 028.69 USD (345 164 pips)
Perda bruta:
-16 689.34 USD (125 073 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
128 (6 910.22 USD)
Máximo lucro consecutivo:
6 910.22 USD (128)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
67.09%
Depósito máximo carregado:
7.62%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
3.61
Negociações longas:
641 (73.93%)
Negociações curtas:
226 (26.07%)
Fator de lucro:
2.58
Valor esperado:
30.38 USD
Lucro médio:
62.27 USD
Perda média:
-94.83 USD
Máximo de perdas consecutivas:
42 (-4 480.10 USD)
Máxima perda consecutiva:
-4 480.10 USD (42)
Crescimento mensal:
21.43%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
4 550.41 USD
Máximo:
7 294.15 USD (57.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
32.31% (7 286.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
13.45% (5 486.60 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.ecnx
|867
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.ecnx
|26K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.ecnx
|220K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +734.00 USD
Pior negociação: -1 076 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 128
Máximo de perdas consecutivas: 42
Máximo lucro consecutivo: +6 910.22 USD
Máxima perda consecutiva: -4 480.10 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FortunaMarkets-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Lynx Gold Strategy – Intraday Manual Trading on XAUUSD
Important notes before subscribing:
This signal is NOT designed for traders looking for zero drawdown, ultra-smooth equity curves, or aggressive compounding.
It is built for disciplined traders who understand real intraday volatility in XAUUSD and controlled manual execution.
The maximum drawdown visible on this account occurred during an early strategy testing phase under abnormal market volatility.
After validation, execution parameters and risk exposure were normalized.
Current trading follows a stable and controlled risk framework.
The points below define how risk is controlled and why position sizing remains stable over time.
Key Characteristics
• 100% manual execution
• No martingale or grid systems
• No arbitrage, latency, or loophole practices
• Strict risk control and consistent position sizing
• Intraday setups based on real market behavior
• Low deposit load with controlled drawdown
Performance Insight
The strategy is designed for stable, controlled growth rather than aggressive high-risk performance.
All key metrics such as Win Rate, Profit Factor, Drawdown, Recovery Factor, and Trade Distribution can be reviewed transparently in the Statistics section.
Performance is based on real trades executed under strict rules, without artificial risk-boosting or curve-engineering methods.
Transparency & Execution
All trades are executed under Lynx Research & Analysis on a real account with verified track record and trading privileges.
The strategy maintains a consistent intraday logic and focuses on high-quality setups with clean execution.
