Donna Citra Setiadi

Soft Chili

Donna Citra Setiadi
0 inceleme
Güvenilirlik
51 hafta
0 / 0 USD
Ayda 5000 USD karşılığında kopyalayın
0%
HandalSemesta-Server
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
88
Kârla kapanan işlemler:
74 (84.09%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (15.91%)
En iyi işlem:
435.58 USD
En kötü işlem:
-2 639.48 USD
Brüt kâr:
25 921.15 USD (260 954 pips)
Brüt zarar:
-15 431.93 USD (153 506 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
16 (5 580.47 USD)
Maksimum ardışık kâr:
5 580.47 USD (16)
Sharpe oranı:
0.25
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
1.10%
En son işlem:
12 gün önce
Hafta başına işlemler:
0
Ort. tutma süresi:
4 gün
Düzelme faktörü:
3.46
Alış işlemleri:
83 (94.32%)
Satış işlemleri:
5 (5.68%)
Kâr faktörü:
1.68
Beklenen getiri:
119.20 USD
Ortalama kâr:
350.29 USD
Ortalama zarar:
-1 102.28 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-1 769.96 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 639.48 USD (1)
Aylık büyüme:
17.42%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
881.60 USD
Maksimum:
3 032.98 USD (17.17%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
7.67% (1 572.22 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 107K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +435.58 USD
En kötü işlem: -2 639 USD
Maksimum ardışık kazanç: 16
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +5 580.47 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 769.96 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "HandalSemesta-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
