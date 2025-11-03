СигналыРазделы
Donna Citra Setiadi

Soft Chili

Donna Citra Setiadi
0 отзывов
Надежность
59 недель
0 / 0 USD
Копировать за 5000 USD в месяц
прирост с 2024 134%
HandalSemesta-Server
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
89 (85.57%)
Убыточных трейдов:
15 (14.42%)
Лучший трейд:
435.58 USD
Худший трейд:
-2 639.48 USD
Общая прибыль:
31 100.15 USD (313 753 pips)
Общий убыток:
-17 702.06 USD (176 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (5 580.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 580.47 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
99 (95.19%)
Коротких трейдов:
5 (4.81%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
128.83 USD
Средняя прибыль:
349.44 USD
Средний убыток:
-1 180.14 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 769.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 639.48 USD (1)
Прирост в месяц:
19.42%
Годовой прогноз:
235.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
881.60 USD
Максимальная:
3 450.73 USD (15.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.17% (3 032.98 USD)
По эквити:
10.81% (2 215.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 104
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 13K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 138K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +435.58 USD
Худший трейд: -2 639 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5 580.47 USD
Макс. убыток в серии: -1 769.96 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HandalSemesta-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.19 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.7% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
