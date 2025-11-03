- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
104
Прибыльных трейдов:
89 (85.57%)
Убыточных трейдов:
15 (14.42%)
Лучший трейд:
435.58 USD
Худший трейд:
-2 639.48 USD
Общая прибыль:
31 100.15 USD (313 753 pips)
Общий убыток:
-17 702.06 USD (176 140 pips)
Макс. серия выигрышей:
16 (5 580.47 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 580.47 USD (16)
Коэффициент Шарпа:
0.26
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
1.14%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
4 дня
Фактор восстановления:
3.88
Длинных трейдов:
99 (95.19%)
Коротких трейдов:
5 (4.81%)
Профит фактор:
1.76
Мат. ожидание:
128.83 USD
Средняя прибыль:
349.44 USD
Средний убыток:
-1 180.14 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 769.96 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 639.48 USD (1)
Прирост в месяц:
19.42%
Годовой прогноз:
235.62%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
881.60 USD
Максимальная:
3 450.73 USD (15.45%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.17% (3 032.98 USD)
По эквити:
10.81% (2 215.89 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|138K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +435.58 USD
Худший трейд: -2 639 USD
Макс. серия выигрышей: 16
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +5 580.47 USD
Макс. убыток в серии: -1 769.96 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "HandalSemesta-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
5000 USD в месяц
134%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
59
100%
104
85%
100%
1.75
128.83
USD
USD
17%
1:200