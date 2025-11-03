SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Soft Chili
Donna Citra Setiadi

Soft Chili

Donna Citra Setiadi
Confiabilidade
60 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD por mês
crescimento desde 2024 137%
HandalSemesta-Server
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
105
Negociações com lucro:
90 (85.71%)
Negociações com perda:
15 (14.29%)
Melhor negociação:
435.58 USD
Pior negociação:
-2 639.48 USD
Lucro bruto:
31 441.01 USD (317 254 pips)
Perda bruta:
-17 702.16 USD (176 140 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (5 580.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 580.47 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
3.98
Negociações longas:
100 (95.24%)
Negociações curtas:
5 (4.76%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
130.85 USD
Lucro médio:
349.34 USD
Perda média:
-1 180.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 769.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 639.48 USD (1)
Crescimento mensal:
19.02%
Previsão anual:
230.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
881.60 USD
Máximo:
3 450.73 USD (15.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.17% (3 032.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.81% (2 215.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 141K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +435.58 USD
Pior negociação: -2 639 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5 580.47 USD
Máxima perda consecutiva: -1 769.96 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HandalSemesta-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.19 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.7% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
