Negociações:
105
Negociações com lucro:
90 (85.71%)
Negociações com perda:
15 (14.29%)
Melhor negociação:
435.58 USD
Pior negociação:
-2 639.48 USD
Lucro bruto:
31 441.01 USD (317 254 pips)
Perda bruta:
-17 702.16 USD (176 140 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
16 (5 580.47 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 580.47 USD (16)
Índice de Sharpe:
0.26
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
1.14%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
4 dias
Fator de recuperação:
3.98
Negociações longas:
100 (95.24%)
Negociações curtas:
5 (4.76%)
Fator de lucro:
1.78
Valor esperado:
130.85 USD
Lucro médio:
349.34 USD
Perda média:
-1 180.14 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 769.96 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 639.48 USD (1)
Crescimento mensal:
19.02%
Previsão anual:
230.82%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
881.60 USD
Máximo:
3 450.73 USD (15.45%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.17% (3 032.98 USD)
Pelo Capital Líquido:
10.81% (2 215.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|141K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +435.58 USD
Pior negociação: -2 639 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 16
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +5 580.47 USD
Máxima perda consecutiva: -1 769.96 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "HandalSemesta-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
