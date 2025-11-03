- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
104
盈利交易:
89 (85.57%)
亏损交易:
15 (14.42%)
最好交易:
435.58 USD
最差交易:
-2 639.48 USD
毛利:
31 100.15 USD (313 753 pips)
毛利亏损:
-17 702.06 USD (176 140 pips)
最大连续赢利:
16 (5 580.47 USD)
最大连续盈利:
5 580.47 USD (16)
夏普比率:
0.26
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
1.14%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
4 天
采收率:
3.88
长期交易:
99 (95.19%)
短期交易:
5 (4.81%)
利润因子:
1.76
预期回报:
128.83 USD
平均利润:
349.44 USD
平均损失:
-1 180.14 USD
最大连续失误:
2 (-1 769.96 USD)
最大连续亏损:
-2 639.48 USD (1)
每月增长:
19.42%
年度预测:
235.62%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
881.60 USD
最大值:
3 450.73 USD (15.45%)
相对跌幅:
结余:
17.17% (3 032.98 USD)
净值:
10.81% (2 215.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|104
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|13K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|138K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +435.58 USD
最差交易: -2 639 USD
最大连续赢利: 16
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +5 580.47 USD
最大连续亏损: -1 769.96 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 HandalSemesta-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月5000 USD
134%
0
0
USD
USD
23K
USD
USD
59
100%
104
85%
100%
1.75
128.83
USD
USD
17%
1:200