Donna Citra Setiadi

Soft Chili

Donna Citra Setiadi
0 리뷰
안정성
61
0 / 0 USD
월별 5000 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 136%
HandalSemesta-Server
1:200
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
110
이익 거래:
94 (85.45%)
손실 거래:
16 (14.55%)
최고의 거래:
435.58 USD
최악의 거래:
-2 639.48 USD
총 수익:
32 838.65 USD (331 373 pips)
총 손실:
-19 253.45 USD (191 629 pips)
연속 최대 이익:
16 (5 580.47 USD)
연속 최대 이익:
5 580.47 USD (16)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.14%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
3.94
롱(주식매수):
105 (95.45%)
숏(주식차입매도):
5 (4.55%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
123.50 USD
평균 이익:
349.35 USD
평균 손실:
-1 203.34 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 769.96 USD)
연속 최대 손실:
-2 639.48 USD (1)
월별 성장률:
14.34%
연간 예측:
173.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
881.60 USD
최대한의:
3 450.73 USD (15.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.17% (3 032.98 USD)
자본금별:
10.81% (2 215.89 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 110
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 140K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +435.58 USD
최악의 거래: -2 639 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +5 580.47 USD
연속 최대 손실: -1 769.96 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HandalSemesta-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

리뷰 없음
2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.19 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.7% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
