- 자본
- 축소
트레이드:
110
이익 거래:
94 (85.45%)
손실 거래:
16 (14.55%)
최고의 거래:
435.58 USD
최악의 거래:
-2 639.48 USD
총 수익:
32 838.65 USD (331 373 pips)
총 손실:
-19 253.45 USD (191 629 pips)
연속 최대 이익:
16 (5 580.47 USD)
연속 최대 이익:
5 580.47 USD (16)
샤프 비율:
0.25
거래 활동:
100.00%
최대 입금량:
1.14%
최근 거래:
15 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
4 일
회복 요인:
3.94
롱(주식매수):
105 (95.45%)
숏(주식차입매도):
5 (4.55%)
수익 요인:
1.71
기대수익:
123.50 USD
평균 이익:
349.35 USD
평균 손실:
-1 203.34 USD
연속 최대 손실:
2 (-1 769.96 USD)
연속 최대 손실:
-2 639.48 USD (1)
월별 성장률:
14.34%
연간 예측:
173.97%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
881.60 USD
최대한의:
3 450.73 USD (15.45%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.17% (3 032.98 USD)
자본금별:
10.81% (2 215.89 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|110
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|140K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +435.58 USD
최악의 거래: -2 639 USD
연속 최대 이익: 16
연속 최대 손실: 1
연속 최대 이익: +5 580.47 USD
연속 최대 손실: -1 769.96 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "HandalSemesta-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 5000 USD
136%
0
0
USD
USD
24K
USD
USD
61
100%
110
85%
100%
1.70
123.50
USD
USD
17%
1:200