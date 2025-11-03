SignauxSections
Donna Citra Setiadi

Soft Chili

Donna Citra Setiadi
0 avis
Fiabilité
51 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 5000 USD par mois
0%
HandalSemesta-Server
1:200
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
88
Bénéfice trades:
74 (84.09%)
Perte trades:
14 (15.91%)
Meilleure transaction:
435.58 USD
Pire transaction:
-2 639.48 USD
Bénéfice brut:
25 921.15 USD (260 954 pips)
Perte brute:
-15 431.93 USD (153 506 pips)
Gains consécutifs maximales:
16 (5 580.47 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
5 580.47 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.25
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
1.10%
Dernier trade:
12 il y a quelques jours
Trades par semaine:
0
Temps de détention moyen:
4 jours
Facteur de récupération:
3.46
Longs trades:
83 (94.32%)
Courts trades:
5 (5.68%)
Facteur de profit:
1.68
Rendement attendu:
119.20 USD
Bénéfice moyen:
350.29 USD
Perte moyenne:
-1 102.28 USD
Pertes consécutives maximales:
2 (-1 769.96 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 639.48 USD (1)
Croissance mensuelle:
17.42%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
881.60 USD
Maximal:
3 032.98 USD (17.17%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
7.67% (1 572.22 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 88
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 10K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 107K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +435.58 USD
Pire transaction: -2 639 USD
Gains consécutifs maximales: 16
Pertes consécutives maximales: 1
Bénéfice consécutif maximal: +5 580.47 USD
Perte consécutive maximale: -1 769.96 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "HandalSemesta-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
