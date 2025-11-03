- 成長
- ドローダウン
トレード:
105
利益トレード:
90 (85.71%)
損失トレード:
15 (14.29%)
ベストトレード:
435.58 USD
最悪のトレード:
-2 639.48 USD
総利益:
31 441.01 USD (317 254 pips)
総損失:
-17 702.16 USD (176 140 pips)
最大連続の勝ち:
16 (5 580.47 USD)
最大連続利益:
5 580.47 USD (16)
シャープレシオ:
0.26
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
1.14%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
4 日
リカバリーファクター:
3.98
長いトレード:
100 (95.24%)
短いトレード:
5 (4.76%)
プロフィットファクター:
1.78
期待されたペイオフ:
130.85 USD
平均利益:
349.34 USD
平均損失:
-1 180.14 USD
最大連続の負け:
2 (-1 769.96 USD)
最大連続損失:
-2 639.48 USD (1)
月間成長:
19.02%
年間予想:
230.82%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
881.60 USD
最大の:
3 450.73 USD (15.45%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.17% (3 032.98 USD)
エクイティによる:
10.81% (2 215.89 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|105
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|14K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|141K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +435.58 USD
最悪のトレード: -2 639 USD
最大連続の勝ち: 16
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +5 580.47 USD
最大連続損失: -1 769.96 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"HandalSemesta-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
