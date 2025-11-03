SeñalesSecciones
Donna Citra Setiadi

Soft Chili

Donna Citra Setiadi
0 comentarios
Fiabilidad
60 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 5000 USD al mes
incremento desde 2024 137%
HandalSemesta-Server
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
105
Transacciones Rentables:
90 (85.71%)
Transacciones Irrentables:
15 (14.29%)
Mejor transacción:
435.58 USD
Peor transacción:
-2 639.48 USD
Beneficio Bruto:
31 441.01 USD (317 254 pips)
Pérdidas Brutas:
-17 702.16 USD (176 140 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
16 (5 580.47 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 580.47 USD (16)
Ratio de Sharpe:
0.26
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
1.14%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
4 días
Factor de Recuperación:
3.98
Transacciones Largas:
100 (95.24%)
Transacciones Cortas:
5 (4.76%)
Factor de Beneficio:
1.78
Beneficio Esperado:
130.85 USD
Beneficio medio:
349.34 USD
Pérdidas medias:
-1 180.14 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 769.96 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 639.48 USD (1)
Crecimiento al mes:
19.02%
Pronóstico anual:
230.82%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
881.60 USD
Máxima:
3 450.73 USD (15.45%)
Reducción relativa:
De balance:
17.17% (3 032.98 USD)
De fondos:
10.81% (2 215.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 141K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +435.58 USD
Peor transacción: -2 639 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 16
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +5 580.47 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 769.96 USD

2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.19 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.7% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
