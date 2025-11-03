SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Soft Chili
Donna Citra Setiadi

Soft Chili

Donna Citra Setiadi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
60 Wochen
0 / 0 USD
Für 5000 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 137%
HandalSemesta-Server
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
105
Gewinntrades:
90 (85.71%)
Verlusttrades:
15 (14.29%)
Bester Trade:
435.58 USD
Schlechtester Trade:
-2 639.48 USD
Bruttoprofit:
31 441.01 USD (317 254 pips)
Bruttoverlust:
-17 702.16 USD (176 140 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
16 (5 580.47 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 580.47 USD (16)
Sharpe Ratio:
0.26
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
1.14%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
4 Tage
Erholungsfaktor:
3.98
Long-Positionen:
100 (95.24%)
Short-Positionen:
5 (4.76%)
Profit-Faktor:
1.78
Mathematische Gewinnerwartung:
130.85 USD
Durchschnittlicher Profit:
349.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-1 180.14 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 769.96 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 639.48 USD (1)
Wachstum pro Monat :
19.02%
Jahresprognose:
230.82%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
881.60 USD
Maximaler:
3 450.73 USD (15.45%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.17% (3 032.98 USD)
Kapital:
10.81% (2 215.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 105
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 14K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 141K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +435.58 USD
Schlechtester Trade: -2 639 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 16
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 580.47 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 769.96 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "HandalSemesta-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.22 13:38
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.22 03:29
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.18 16:05
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.11 17:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.07 03:38
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.28 18:40
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.26 16:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.26 15:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.19 05:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 08:10
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.11.12 16:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.03 13:03
80% of growth achieved within 13 days. This comprises 3.7% of days out of 351 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.03 09:21
No trading activity detected on the Signal's account for the last 12 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Soft Chili
5000 USD pro Monat
137%
0
0
USD
24K
USD
60
100%
105
85%
100%
1.77
130.85
USD
17%
1:200
