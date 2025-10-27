SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / My591
Yong Lian Ning

My591

Yong Lian Ning
0 inceleme
12 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -64%
MingTakInternational-Server
1:100
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 714
Kârla kapanan işlemler:
1 237 (72.17%)
Zararla kapanan işlemler:
477 (27.83%)
En iyi işlem:
28 869.03 USD
En kötü işlem:
-22 636.67 USD
Brüt kâr:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
Brüt zarar:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
46 (38 828.10 USD)
Maksimum ardışık kâr:
38 828.10 USD (46)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
67.78%
Maks. mevduat yükü:
124.80%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
155
Ort. tutma süresi:
6 saat
Düzelme faktörü:
-0.21
Alış işlemleri:
1 149 (67.04%)
Satış işlemleri:
565 (32.96%)
Kâr faktörü:
0.96
Beklenen getiri:
-6.64 USD
Ortalama kâr:
250.23 USD
Ortalama zarar:
-672.76 USD
Maksimum ardışık kayıp:
26 (-53 279.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-53 279.84 USD (26)
Aylık büyüme:
33.03%
Algo alım-satım:
55%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
20 872.65 USD
Maksimum:
54 490.38 USD (116.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
92.99% (42 956.52 USD)
Varlığa göre:
96.77% (62 421.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.mt 1714
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.mt -11K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.mt -200K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28 869.03 USD
En kötü işlem: -22 637 USD
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 26
Maksimum ardışık kâr: +38 828.10 USD
Maksimum ardışık zarar: -53 279.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MingTakInternational-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

趋势一次一单。
İnceleme yok
2026.01.14 08:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 19:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
My591
Ayda 30 USD
-64%
0
0
USD
19K
USD
12
55%
1 714
72%
68%
0.96
-6.64
USD
97%
1:100
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.