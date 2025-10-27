SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / My591
Yong Lian Ning

My591

Yong Lian Ning
0 avis
12 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -64%
MingTakInternational-Server
1:100
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 714
Bénéfice trades:
1 237 (72.17%)
Perte trades:
477 (27.83%)
Meilleure transaction:
28 869.03 USD
Pire transaction:
-22 636.67 USD
Bénéfice brut:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
Perte brute:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
Gains consécutifs maximales:
46 (38 828.10 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
38 828.10 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.00
Activité de trading:
67.78%
Charge de dépôt maximale:
124.80%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
155
Temps de détention moyen:
6 heures
Facteur de récupération:
-0.21
Longs trades:
1 149 (67.04%)
Courts trades:
565 (32.96%)
Facteur de profit:
0.96
Rendement attendu:
-6.64 USD
Bénéfice moyen:
250.23 USD
Perte moyenne:
-672.76 USD
Pertes consécutives maximales:
26 (-53 279.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-53 279.84 USD (26)
Croissance mensuelle:
33.03%
Algo trading:
55%
Prélèvement par solde:
Absolu:
20 872.65 USD
Maximal:
54 490.38 USD (116.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
92.99% (42 956.52 USD)
Par fonds propres:
96.77% (62 421.08 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.mt 1714
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.mt -11K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.mt -200K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28 869.03 USD
Pire transaction: -22 637 USD
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 26
Bénéfice consécutif maximal: +38 828.10 USD
Perte consécutive maximale: -53 279.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MingTakInternational-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

趋势一次一单。
Aucun avis
2026.01.14 08:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 19:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
My591
30 USD par mois
-64%
0
0
USD
19K
USD
12
55%
1 714
72%
68%
0.96
-6.64
USD
97%
1:100
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.