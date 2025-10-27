SinaisSeções
Yong Lian Ning

My591

Yong Lian Ning
0 comentários
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -64%
MingTakInternational-Server
1:100
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 714
Negociações com lucro:
1 237 (72.17%)
Negociações com perda:
477 (27.83%)
Melhor negociação:
28 869.03 USD
Pior negociação:
-22 636.67 USD
Lucro bruto:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
Perda bruta:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (38 828.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38 828.10 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
67.78%
Depósito máximo carregado:
124.80%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
155
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
1 149 (67.04%)
Negociações curtas:
565 (32.96%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-6.64 USD
Lucro médio:
250.23 USD
Perda média:
-672.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-53 279.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53 279.84 USD (26)
Crescimento mensal:
33.03%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20 872.65 USD
Máximo:
54 490.38 USD (116.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.99% (42 956.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
96.77% (62 421.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.mt 1714
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.mt -11K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.mt -200K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28 869.03 USD
Pior negociação: -22 637 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +38 828.10 USD
Máxima perda consecutiva: -53 279.84 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MingTakInternational-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

趋势一次一单。
Sem comentários
