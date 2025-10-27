- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 714
Negociações com lucro:
1 237 (72.17%)
Negociações com perda:
477 (27.83%)
Melhor negociação:
28 869.03 USD
Pior negociação:
-22 636.67 USD
Lucro bruto:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
Perda bruta:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
46 (38 828.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
38 828.10 USD (46)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
67.78%
Depósito máximo carregado:
124.80%
Último negócio:
5 horas atrás
Negociações por semana:
155
Tempo médio de espera:
6 horas
Fator de recuperação:
-0.21
Negociações longas:
1 149 (67.04%)
Negociações curtas:
565 (32.96%)
Fator de lucro:
0.96
Valor esperado:
-6.64 USD
Lucro médio:
250.23 USD
Perda média:
-672.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
26 (-53 279.84 USD)
Máxima perda consecutiva:
-53 279.84 USD (26)
Crescimento mensal:
33.03%
Algotrading:
55%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
20 872.65 USD
Máximo:
54 490.38 USD (116.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
92.99% (42 956.52 USD)
Pelo Capital Líquido:
96.77% (62 421.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|1714
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.mt
|-11K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.mt
|-200K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28 869.03 USD
Pior negociação: -22 637 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 26
Máximo lucro consecutivo: +38 828.10 USD
Máxima perda consecutiva: -53 279.84 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MingTakInternational-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
趋势一次一单。
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-64%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
12
55%
1 714
72%
68%
0.96
-6.64
USD
USD
97%
1:100