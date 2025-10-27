- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 714
利益トレード:
1 237 (72.17%)
損失トレード:
477 (27.83%)
ベストトレード:
28 869.03 USD
最悪のトレード:
-22 636.67 USD
総利益:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
総損失:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
最大連続の勝ち:
46 (38 828.10 USD)
最大連続利益:
38 828.10 USD (46)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
67.78%
最大入金額:
124.80%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
155
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
1 149 (67.04%)
短いトレード:
565 (32.96%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-6.64 USD
平均利益:
250.23 USD
平均損失:
-672.76 USD
最大連続の負け:
26 (-53 279.84 USD)
最大連続損失:
-53 279.84 USD (26)
月間成長:
33.03%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
20 872.65 USD
最大の:
54 490.38 USD (116.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.99% (42 956.52 USD)
エクイティによる:
96.77% (62 421.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|1714
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.mt
|-11K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.mt
|-200K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +28 869.03 USD
最悪のトレード: -22 637 USD
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +38 828.10 USD
最大連続損失: -53 279.84 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MingTakInternational-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
趋势一次一单。
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-64%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
12
55%
1 714
72%
68%
0.96
-6.64
USD
USD
97%
1:100