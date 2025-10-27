シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / My591
Yong Lian Ning

My591

Yong Lian Ning
レビュー0件
12週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -64%
MingTakInternational-Server
1:100
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 714
利益トレード:
1 237 (72.17%)
損失トレード:
477 (27.83%)
ベストトレード:
28 869.03 USD
最悪のトレード:
-22 636.67 USD
総利益:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
総損失:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
最大連続の勝ち:
46 (38 828.10 USD)
最大連続利益:
38 828.10 USD (46)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
67.78%
最大入金額:
124.80%
最近のトレード:
6 時間前
1週間当たりの取引:
155
平均保有時間:
6 時間
リカバリーファクター:
-0.21
長いトレード:
1 149 (67.04%)
短いトレード:
565 (32.96%)
プロフィットファクター:
0.96
期待されたペイオフ:
-6.64 USD
平均利益:
250.23 USD
平均損失:
-672.76 USD
最大連続の負け:
26 (-53 279.84 USD)
最大連続損失:
-53 279.84 USD (26)
月間成長:
33.03%
アルゴリズム取引:
55%
残高によるドローダウン:
絶対:
20 872.65 USD
最大の:
54 490.38 USD (116.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
92.99% (42 956.52 USD)
エクイティによる:
96.77% (62 421.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.mt 1714
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.mt -11K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.mt -200K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28 869.03 USD
最悪のトレード: -22 637 USD
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 26
最大連続利益: +38 828.10 USD
最大連続損失: -53 279.84 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MingTakInternational-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

趋势一次一单。
レビューなし
2026.01.14 08:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 19:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
