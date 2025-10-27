- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
26
Profit Trade:
22 (84.61%)
Loss Trade:
4 (15.38%)
Best Trade:
1 124.50 USD
Worst Trade:
-1 371.50 USD
Profitto lordo:
6 585.00 USD (13 163 pips)
Perdita lorda:
-4 456.00 USD (8 911 pips)
Vincite massime consecutive:
13 (2 345.00 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 619.50 USD (5)
Indice di Sharpe:
0.14
Attività di trading:
83.33%
Massimo carico di deposito:
25.02%
Ultimo trade:
19 minuti fa
Trade a settimana:
36
Tempo di attesa medio:
51 minuti
Fattore di recupero:
0.55
Long Trade:
16 (61.54%)
Short Trade:
10 (38.46%)
Fattore di profitto:
1.48
Profitto previsto:
81.88 USD
Profitto medio:
299.32 USD
Perdita media:
-1 114.00 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-3 893.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
-3 893.00 USD (3)
Algo trading:
28%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 272.50 USD
Massimale:
3 893.00 USD (36.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
36.66% (3 893.00 USD)
Per equità:
54.80% (6 676.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.mt
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.mt
|4.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 124.50 USD
Worst Trade: -1 372 USD
Vincite massime consecutive: 5
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +2 345.00 USD
Massima perdita consecutiva: -3 893.00 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MingTakInternational-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
趋势一次一单。
