Yong Lian Ning

My591

Yong Lian Ning
0 comentarios
12 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -61%
MingTakInternational-Server
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 742
Transacciones Rentables:
1 259 (72.27%)
Transacciones Irrentables:
483 (27.73%)
Mejor transacción:
28 869.03 USD
Peor transacción:
-22 636.67 USD
Beneficio Bruto:
311 865.70 USD (1 086 796 pips)
Pérdidas Brutas:
-321 253.42 USD (1 272 096 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
46 (38 828.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
38 828.10 USD (46)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
67.78%
Carga máxima del depósito:
124.80%
Último trade:
10 minutos
Trades a la semana:
132
Tiempo medio de espera:
6 horas
Factor de Recuperación:
-0.17
Transacciones Largas:
1 174 (67.39%)
Transacciones Cortas:
568 (32.61%)
Factor de Beneficio:
0.97
Beneficio Esperado:
-5.39 USD
Beneficio medio:
247.71 USD
Pérdidas medias:
-665.12 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
26 (-53 279.84 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-53 279.84 USD (26)
Crecimiento al mes:
41.50%
Trading algorítmico:
55%
Reducción de balance:
Absoluto:
20 872.65 USD
Máxima:
54 490.38 USD (116.69%)
Reducción relativa:
De balance:
92.99% (42 956.52 USD)
De fondos:
96.77% (62 421.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.mt 1742
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.mt -9.4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.mt -185K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +28 869.03 USD
Peor transacción: -22 637 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 26
Beneficio máximo consecutivo: +38 828.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -53 279.84 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MingTakInternational-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

趋势一次一单。
