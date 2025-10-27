- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
1 714
盈利交易:
1 237 (72.17%)
亏损交易:
477 (27.83%)
最好交易:
28 869.03 USD
最差交易:
-22 636.67 USD
毛利:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
毛利亏损:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
最大连续赢利:
46 (38 828.10 USD)
最大连续盈利:
38 828.10 USD (46)
夏普比率:
0.00
交易活动:
67.78%
最大入金加载:
124.80%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
155
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.21
长期交易:
1 149 (67.04%)
短期交易:
565 (32.96%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-6.64 USD
平均利润:
250.23 USD
平均损失:
-672.76 USD
最大连续失误:
26 (-53 279.84 USD)
最大连续亏损:
-53 279.84 USD (26)
每月增长:
33.03%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
20 872.65 USD
最大值:
54 490.38 USD (116.69%)
相对跌幅:
结余:
92.99% (42 956.52 USD)
净值:
96.77% (62 421.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|1714
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.mt
|-11K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.mt
|-200K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28 869.03 USD
最差交易: -22 637 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +38 828.10 USD
最大连续亏损: -53 279.84 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MingTakInternational-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
趋势一次一单。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-64%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
12
55%
1 714
72%
68%
0.96
-6.64
USD
USD
97%
1:100