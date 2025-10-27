信号部分
Yong Lian Ning

My591

Yong Lian Ning
0条评论
12
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -64%
MingTakInternational-Server
1:100
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 714
盈利交易:
1 237 (72.17%)
亏损交易:
477 (27.83%)
最好交易:
28 869.03 USD
最差交易:
-22 636.67 USD
毛利:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
毛利亏损:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
最大连续赢利:
46 (38 828.10 USD)
最大连续盈利:
38 828.10 USD (46)
夏普比率:
0.00
交易活动:
67.78%
最大入金加载:
124.80%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
155
平均持有时间:
6 小时
采收率:
-0.21
长期交易:
1 149 (67.04%)
短期交易:
565 (32.96%)
利润因子:
0.96
预期回报:
-6.64 USD
平均利润:
250.23 USD
平均损失:
-672.76 USD
最大连续失误:
26 (-53 279.84 USD)
最大连续亏损:
-53 279.84 USD (26)
每月增长:
33.03%
算法交易:
55%
结余跌幅:
绝对:
20 872.65 USD
最大值:
54 490.38 USD (116.69%)
相对跌幅:
结余:
92.99% (42 956.52 USD)
净值:
96.77% (62 421.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD.mt 1714
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD.mt -11K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD.mt -200K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28 869.03 USD
最差交易: -22 637 USD
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 26
最大连续盈利: +38 828.10 USD
最大连续亏损: -53 279.84 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MingTakInternational-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

趋势一次一单。
没有评论
2026.01.14 08:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 19:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
My591
每月30 USD
-64%
0
0
USD
19K
USD
12
55%
1 714
72%
68%
0.96
-6.64
USD
97%
1:100
