Yong Lian Ning

My591

Yong Lian Ning
0 Bewertungen
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -64%
MingTakInternational-Server
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 714
Gewinntrades:
1 237 (72.17%)
Verlusttrades:
477 (27.83%)
Bester Trade:
28 869.03 USD
Schlechtester Trade:
-22 636.67 USD
Bruttoprofit:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
Bruttoverlust:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
46 (38 828.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
38 828.10 USD (46)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
67.78%
Max deposit load:
124.80%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
155
Durchschn. Haltezeit:
6 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
1 149 (67.04%)
Short-Positionen:
565 (32.96%)
Profit-Faktor:
0.96
Mathematische Gewinnerwartung:
-6.64 USD
Durchschnittlicher Profit:
250.23 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-672.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
26 (-53 279.84 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-53 279.84 USD (26)
Wachstum pro Monat :
33.03%
Algo-Trading:
55%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
20 872.65 USD
Maximaler:
54 490.38 USD (116.69%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
92.99% (42 956.52 USD)
Kapital:
96.77% (62 421.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.mt 1714
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.mt -11K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.mt -200K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +28 869.03 USD
Schlechtester Trade: -22 637 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 26
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +38 828.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -53 279.84 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MingTakInternational-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

趋势一次一单。
Keine Bewertungen
2026.01.14 08:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 19:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
