- 자본
- 축소
트레이드:
1 742
이익 거래:
1 259 (72.27%)
손실 거래:
483 (27.73%)
최고의 거래:
28 869.03 USD
최악의 거래:
-22 636.67 USD
총 수익:
311 865.70 USD (1 086 796 pips)
총 손실:
-321 253.42 USD (1 272 096 pips)
연속 최대 이익:
46 (38 828.10 USD)
연속 최대 이익:
38 828.10 USD (46)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
67.78%
최대 입금량:
124.80%
최근 거래:
2 분 전
주별 거래 수:
133
평균 유지 시간:
6 시간
회복 요인:
-0.17
롱(주식매수):
1 174 (67.39%)
숏(주식차입매도):
568 (32.61%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-5.39 USD
평균 이익:
247.71 USD
평균 손실:
-665.12 USD
연속 최대 손실:
26 (-53 279.84 USD)
연속 최대 손실:
-53 279.84 USD (26)
월별 성장률:
41.50%
Algo 트레이딩:
55%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
20 872.65 USD
최대한의:
54 490.38 USD (116.69%)
상대적 삭감:
잔고별:
92.99% (42 956.52 USD)
자본금별:
96.77% (62 421.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|1742
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.mt
|-9.4K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.mt
|-185K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28 869.03 USD
최악의 거래: -22 637 USD
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 26
연속 최대 이익: +38 828.10 USD
연속 최대 손실: -53 279.84 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MingTakInternational-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
趋势一次一单。
