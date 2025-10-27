- Прирост
Всего трейдов:
1 714
Прибыльных трейдов:
1 237 (72.17%)
Убыточных трейдов:
477 (27.83%)
Лучший трейд:
28 869.03 USD
Худший трейд:
-22 636.67 USD
Общая прибыль:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
Общий убыток:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (38 828.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
38 828.10 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
67.78%
Макс. загрузка депозита:
124.80%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
155
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
1 149 (67.04%)
Коротких трейдов:
565 (32.96%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-6.64 USD
Средняя прибыль:
250.23 USD
Средний убыток:
-672.76 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-53 279.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-53 279.84 USD (26)
Прирост в месяц:
33.03%
Алготрейдинг:
55%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20 872.65 USD
Максимальная:
54 490.38 USD (116.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.99% (42 956.52 USD)
По эквити:
96.77% (62 421.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.mt
|1714
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.mt
|-11K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.mt
|-200K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +28 869.03 USD
Худший трейд: -22 637 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +38 828.10 USD
Макс. убыток в серии: -53 279.84 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MingTakInternational-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
趋势一次一单。
Нет отзывов
