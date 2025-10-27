СигналыРазделы
Yong Lian Ning

My591

Yong Lian Ning
0 отзывов
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -64%
MingTakInternational-Server
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 714
Прибыльных трейдов:
1 237 (72.17%)
Убыточных трейдов:
477 (27.83%)
Лучший трейд:
28 869.03 USD
Худший трейд:
-22 636.67 USD
Общая прибыль:
309 531.50 USD (1 069 656 pips)
Общий убыток:
-320 906.12 USD (1 269 383 pips)
Макс. серия выигрышей:
46 (38 828.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
38 828.10 USD (46)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
67.78%
Макс. загрузка депозита:
124.80%
Последний трейд:
6 часов
Трейдов в неделю:
155
Ср. время удержания:
6 часов
Фактор восстановления:
-0.21
Длинных трейдов:
1 149 (67.04%)
Коротких трейдов:
565 (32.96%)
Профит фактор:
0.96
Мат. ожидание:
-6.64 USD
Средняя прибыль:
250.23 USD
Средний убыток:
-672.76 USD
Макс. серия проигрышей:
26 (-53 279.84 USD)
Макс. убыток в серии:
-53 279.84 USD (26)
Прирост в месяц:
33.03%
Алготрейдинг:
55%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
20 872.65 USD
Максимальная:
54 490.38 USD (116.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
92.99% (42 956.52 USD)
По эквити:
96.77% (62 421.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.mt 1714
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.mt -11K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.mt -200K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28 869.03 USD
Худший трейд: -22 637 USD
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 26
Макс. прибыль в серии: +38 828.10 USD
Макс. убыток в серии: -53 279.84 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MingTakInternational-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

趋势一次一单。
2026.01.14 08:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.14 08:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.14 07:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2026.01.08 12:21
Too much growth in the last month indicates a high risk
2026.01.07 13:50
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2026.01.05 05:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2026.01.05 04:58
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.31 15:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.31 15:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.31 15:11
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 21:32
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 20:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 19:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 18:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.56% of days out of 64 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.29 13:23
High current drawdown in 47% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 13:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 12:23
High current drawdown in 50% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 12:23
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.29 11:20
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 11:20
Too much growth in the last month indicates a high risk
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
My591
30 USD в месяц
-64%
0
0
USD
19K
USD
12
55%
1 714
72%
68%
0.96
-6.64
USD
97%
1:100
Копировать

