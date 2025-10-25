- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
490
Kârla kapanan işlemler:
305 (62.24%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (37.76%)
En iyi işlem:
213.36 USD
En kötü işlem:
-72.00 USD
Brüt kâr:
4 936.12 USD (272 223 pips)
Brüt zarar:
-3 401.12 USD (204 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (273.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
357.21 USD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.20
Alış işlemleri:
433 (88.37%)
Satış işlemleri:
57 (11.63%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
3.13 USD
Ortalama kâr:
16.18 USD
Ortalama zarar:
-18.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-239.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-239.81 USD (9)
Aylık büyüme:
18.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.75 USD
Maksimum:
295.32 USD (5.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.39% (295.32 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|490
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.p
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.p
|67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +213.36 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +273.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -239.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ArenaTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
稳健趋势组合策略
