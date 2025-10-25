SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Wuhujiang
Hua Gao

Wuhujiang

Hua Gao
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 31%
ArenaTrading-Live
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
490
Kârla kapanan işlemler:
305 (62.24%)
Zararla kapanan işlemler:
185 (37.76%)
En iyi işlem:
213.36 USD
En kötü işlem:
-72.00 USD
Brüt kâr:
4 936.12 USD (272 223 pips)
Brüt zarar:
-3 401.12 USD (204 809 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (273.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
357.21 USD (12)
Sharpe oranı:
0.12
Alım-satım etkinliği:
0.00%
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
23 saat önce
Hafta başına işlemler:
125
Ort. tutma süresi:
5 saat
Düzelme faktörü:
5.20
Alış işlemleri:
433 (88.37%)
Satış işlemleri:
57 (11.63%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
3.13 USD
Ortalama kâr:
16.18 USD
Ortalama zarar:
-18.38 USD
Maksimum ardışık kayıp:
9 (-239.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-239.81 USD (9)
Aylık büyüme:
18.01%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
112.75 USD
Maksimum:
295.32 USD (5.39%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.39% (295.32 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.p 490
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.p 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.p 67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +213.36 USD
En kötü işlem: -72 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 9
Maksimum ardışık kâr: +273.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -239.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ArenaTrading-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

稳健趋势组合策略
İnceleme yok
2025.10.25 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 14:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.25 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.25 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
