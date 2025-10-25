- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
490
Bénéfice trades:
305 (62.24%)
Perte trades:
185 (37.76%)
Meilleure transaction:
213.36 USD
Pire transaction:
-72.00 USD
Bénéfice brut:
4 936.12 USD (272 223 pips)
Perte brute:
-3 401.12 USD (204 809 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (273.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
357.21 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
125
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
5.20
Longs trades:
433 (88.37%)
Courts trades:
57 (11.63%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
3.13 USD
Bénéfice moyen:
16.18 USD
Perte moyenne:
-18.38 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-239.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-239.81 USD (9)
Croissance mensuelle:
18.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
112.75 USD
Maximal:
295.32 USD (5.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.39% (295.32 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|490
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.p
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.p
|67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
稳健趋势组合策略
