Hua Gao

Wuhujiang

Hua Gao
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 31%
ArenaTrading-Live
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
490
Bénéfice trades:
305 (62.24%)
Perte trades:
185 (37.76%)
Meilleure transaction:
213.36 USD
Pire transaction:
-72.00 USD
Bénéfice brut:
4 936.12 USD (272 223 pips)
Perte brute:
-3 401.12 USD (204 809 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (273.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
357.21 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.12
Activité de trading:
0.00%
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
125
Temps de détention moyen:
5 heures
Facteur de récupération:
5.20
Longs trades:
433 (88.37%)
Courts trades:
57 (11.63%)
Facteur de profit:
1.45
Rendement attendu:
3.13 USD
Bénéfice moyen:
16.18 USD
Perte moyenne:
-18.38 USD
Pertes consécutives maximales:
9 (-239.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-239.81 USD (9)
Croissance mensuelle:
18.01%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
112.75 USD
Maximal:
295.32 USD (5.39%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.39% (295.32 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.p 490
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.p 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.p 67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +213.36 USD
Pire transaction: -72 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 9
Bénéfice consécutif maximal: +273.15 USD
Perte consécutive maximale: -239.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ArenaTrading-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

稳健趋势组合策略
2025.10.25 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 14:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.25 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.25 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
