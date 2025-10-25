SeñalesSecciones
Hua Gao

Wuhujiang

Hua Gao
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 44%
ArenaTrading-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
721
Transacciones Rentables:
426 (59.08%)
Transacciones Irrentables:
295 (40.92%)
Mejor transacción:
216.00 USD
Peor transacción:
-83.06 USD
Beneficio Bruto:
8 666.26 USD (431 044 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 466.23 USD (325 411 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (602.20 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
602.20 USD (20)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
27.00%
Carga máxima del depósito:
4.20%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
22
Tiempo medio de espera:
4 horas
Factor de Recuperación:
3.14
Transacciones Largas:
597 (82.80%)
Transacciones Cortas:
124 (17.20%)
Factor de Beneficio:
1.34
Beneficio Esperado:
3.05 USD
Beneficio medio:
20.34 USD
Pérdidas medias:
-21.92 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
9 (-384.00 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-384.00 USD (9)
Crecimiento al mes:
11.80%
Pronóstico anual:
143.15%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
112.75 USD
Máxima:
701.14 USD (10.44%)
Reducción relativa:
De balance:
10.44% (701.14 USD)
De fondos:
1.12% (68.54 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.p 721
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.p 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.p 106K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +216.00 USD
Peor transacción: -83 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 20
Máximo de pérdidas consecutivas: 9
Beneficio máximo consecutivo: +602.20 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -384.00 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ArenaTrading-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

