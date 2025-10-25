- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
721
Negociações com lucro:
426 (59.08%)
Negociações com perda:
295 (40.92%)
Melhor negociação:
216.00 USD
Pior negociação:
-83.06 USD
Lucro bruto:
8 666.26 USD (431 044 pips)
Perda bruta:
-6 466.23 USD (325 411 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (602.20 USD)
Máximo lucro consecutivo:
602.20 USD (20)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
27.00%
Depósito máximo carregado:
4.20%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
4 horas
Fator de recuperação:
3.14
Negociações longas:
597 (82.80%)
Negociações curtas:
124 (17.20%)
Fator de lucro:
1.34
Valor esperado:
3.05 USD
Lucro médio:
20.34 USD
Perda média:
-21.92 USD
Máximo de perdas consecutivas:
9 (-384.00 USD)
Máxima perda consecutiva:
-384.00 USD (9)
Crescimento mensal:
11.80%
Previsão anual:
143.15%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
112.75 USD
Máximo:
701.14 USD (10.44%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.44% (701.14 USD)
Pelo Capital Líquido:
1.12% (68.54 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|721
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.p
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.p
|106K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +216.00 USD
Pior negociação: -83 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 20
Máximo de perdas consecutivas: 9
Máximo lucro consecutivo: +602.20 USD
Máxima perda consecutiva: -384.00 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ArenaTrading-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
稳健趋势组合策略
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
44%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
20
100%
721
59%
27%
1.34
3.05
USD
USD
10%
1:500