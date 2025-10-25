- 자본
- 축소
트레이드:
747
이익 거래:
436 (58.36%)
손실 거래:
311 (41.63%)
최고의 거래:
216.00 USD
최악의 거래:
-83.06 USD
총 수익:
8 943.85 USD (458 802 pips)
총 손실:
-6 705.13 USD (349 347 pips)
연속 최대 이익:
20 (602.20 USD)
연속 최대 이익:
602.20 USD (20)
샤프 비율:
0.09
거래 활동:
29.01%
최대 입금량:
4.20%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
17
평균 유지 시간:
4 시간
회복 요인:
3.19
롱(주식매수):
609 (81.53%)
숏(주식차입매도):
138 (18.47%)
수익 요인:
1.33
기대수익:
3.00 USD
평균 이익:
20.51 USD
평균 손실:
-21.56 USD
연속 최대 손실:
9 (-384.00 USD)
연속 최대 손실:
-384.00 USD (9)
월별 성장률:
14.99%
연간 예측:
181.86%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
112.75 USD
최대한의:
701.14 USD (10.44%)
상대적 삭감:
잔고별:
10.44% (701.14 USD)
자본금별:
1.12% (68.54 USD)
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ArenaTrading-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
稳健趋势组合策略
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
45%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
22
100%
747
58%
29%
1.33
3.00
USD
USD
10%
1:500