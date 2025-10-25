SignaleKategorien
Hua Gao

Wuhujiang

Hua Gao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
21 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 44%
ArenaTrading-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
723
Gewinntrades:
427 (59.05%)
Verlusttrades:
296 (40.94%)
Bester Trade:
216.00 USD
Schlechtester Trade:
-83.06 USD
Bruttoprofit:
8 702.26 USD (434 644 pips)
Bruttoverlust:
-6 478.23 USD (326 611 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (602.20 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
602.20 USD (20)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
27.00%
Max deposit load:
4.20%
Letzter Trade:
3 Minuten
Trades pro Woche:
9
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
3.17
Long-Positionen:
597 (82.57%)
Short-Positionen:
126 (17.43%)
Profit-Faktor:
1.34
Mathematische Gewinnerwartung:
3.08 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.38 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-21.89 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
9 (-384.00 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-384.00 USD (9)
Wachstum pro Monat :
13.01%
Jahresprognose:
157.89%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
112.75 USD
Maximaler:
701.14 USD (10.44%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.44% (701.14 USD)
Kapital:
1.12% (68.54 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.p 723
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.p 2.2K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.p 108K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +216.00 USD
Schlechtester Trade: -83 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 20
Max. aufeinandergehende Verluste: 9
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +602.20 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -384.00 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ArenaTrading-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

稳健趋势组合策略
Keine Bewertungen
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 22:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 20:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 14:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.25 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.25 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
