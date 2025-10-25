SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Wuhujiang
Hua Gao

Wuhujiang

Hua Gao
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2025 31%
ArenaTrading-Live
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
490
Profit Trade:
305 (62.24%)
Loss Trade:
185 (37.76%)
Best Trade:
213.36 USD
Worst Trade:
-72.00 USD
Profitto lordo:
4 936.12 USD (272 223 pips)
Perdita lorda:
-3 401.12 USD (204 809 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (273.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
357.21 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
125
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
433 (88.37%)
Short Trade:
57 (11.63%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
3.13 USD
Profitto medio:
16.18 USD
Perdita media:
-18.38 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-239.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-239.81 USD (9)
Crescita mensile:
18.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.75 USD
Massimale:
295.32 USD (5.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.39% (295.32 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.p 490
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.p 1.5K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.p 67K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +213.36 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +273.15 USD
Massima perdita consecutiva: -239.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ArenaTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

稳健趋势组合策略
Non ci sono recensioni
2025.10.25 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 14:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.25 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.25 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati