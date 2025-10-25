- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
490
Profit Trade:
305 (62.24%)
Loss Trade:
185 (37.76%)
Best Trade:
213.36 USD
Worst Trade:
-72.00 USD
Profitto lordo:
4 936.12 USD (272 223 pips)
Perdita lorda:
-3 401.12 USD (204 809 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (273.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
357.21 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.12
Attività di trading:
0.00%
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
24 ore fa
Trade a settimana:
125
Tempo di attesa medio:
5 ore
Fattore di recupero:
5.20
Long Trade:
433 (88.37%)
Short Trade:
57 (11.63%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
3.13 USD
Profitto medio:
16.18 USD
Perdita media:
-18.38 USD
Massime perdite consecutive:
9 (-239.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-239.81 USD (9)
Crescita mensile:
18.01%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
112.75 USD
Massimale:
295.32 USD (5.39%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.39% (295.32 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|490
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.p
|1.5K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.p
|67K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +213.36 USD
Worst Trade: -72 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 9
Massimo profitto consecutivo: +273.15 USD
Massima perdita consecutiva: -239.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ArenaTrading-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
稳健趋势组合策略
Non ci sono recensioni