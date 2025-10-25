- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
720
盈利交易:
425 (59.02%)
亏损交易:
295 (40.97%)
最好交易:
216.00 USD
最差交易:
-83.06 USD
毛利:
8 558.26 USD (427 444 pips)
毛利亏损:
-6 466.23 USD (325 411 pips)
最大连续赢利:
20 (602.20 USD)
最大连续盈利:
602.20 USD (20)
夏普比率:
0.09
交易活动:
25.99%
最大入金加载:
4.20%
最近交易:
3 几小时前
每周交易:
22
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.98
长期交易:
596 (82.78%)
短期交易:
124 (17.22%)
利润因子:
1.32
预期回报:
2.91 USD
平均利润:
20.14 USD
平均损失:
-21.92 USD
最大连续失误:
9 (-384.00 USD)
最大连续亏损:
-384.00 USD (9)
每月增长:
9.10%
年度预测:
110.47%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
112.75 USD
最大值:
701.14 USD (10.44%)
相对跌幅:
结余:
10.44% (701.14 USD)
净值:
1.12% (68.54 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|720
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD.p
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD.p
|102K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +216.00 USD
最差交易: -83 USD
最大连续赢利: 20
最大连续失误: 9
最大连续盈利: +602.20 USD
最大连续亏损: -384.00 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ArenaTrading-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
稳健趋势组合策略
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
42%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
20
100%
720
59%
26%
1.32
2.91
USD
USD
10%
1:500