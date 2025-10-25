- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
721
利益トレード:
426 (59.08%)
損失トレード:
295 (40.92%)
ベストトレード:
216.00 USD
最悪のトレード:
-83.06 USD
総利益:
8 666.26 USD (431 044 pips)
総損失:
-6 466.23 USD (325 411 pips)
最大連続の勝ち:
20 (602.20 USD)
最大連続利益:
602.20 USD (20)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
27.00%
最大入金額:
4.20%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
4 時間
リカバリーファクター:
3.14
長いトレード:
597 (82.80%)
短いトレード:
124 (17.20%)
プロフィットファクター:
1.34
期待されたペイオフ:
3.05 USD
平均利益:
20.34 USD
平均損失:
-21.92 USD
最大連続の負け:
9 (-384.00 USD)
最大連続損失:
-384.00 USD (9)
月間成長:
11.80%
年間予想:
143.15%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
112.75 USD
最大の:
701.14 USD (10.44%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.44% (701.14 USD)
エクイティによる:
1.12% (68.54 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|721
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.p
|2.2K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.p
|106K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +216.00 USD
最悪のトレード: -83 USD
最大連続の勝ち: 20
最大連続の負け: 9
最大連続利益: +602.20 USD
最大連続損失: -384.00 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ArenaTrading-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
稳健趋势组合策略
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
44%
0
0
USD
USD
7.2K
USD
USD
20
100%
721
59%
27%
1.34
3.05
USD
USD
10%
1:500