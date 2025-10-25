- Прирост
Всего трейдов:
718
Прибыльных трейдов:
425 (59.19%)
Убыточных трейдов:
293 (40.81%)
Лучший трейд:
216.00 USD
Худший трейд:
-83.06 USD
Общая прибыль:
8 558.26 USD (427 444 pips)
Общий убыток:
-6 440.41 USD (324 029 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (602.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
602.20 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
27.40%
Макс. загрузка депозита:
4.20%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.02
Длинных трейдов:
594 (82.73%)
Коротких трейдов:
124 (17.27%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.95 USD
Средняя прибыль:
20.14 USD
Средний убыток:
-21.98 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-384.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-384.00 USD (9)
Прирост в месяц:
11.56%
Годовой прогноз:
140.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.75 USD
Максимальная:
701.14 USD (10.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.44% (701.14 USD)
По эквити:
1.12% (68.54 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.p
|718
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.p
|2.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.p
|103K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ArenaTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
稳健趋势组合策略
