Hua Gao

Wuhujiang

Hua Gao
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 42%
ArenaTrading-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
718
Прибыльных трейдов:
425 (59.19%)
Убыточных трейдов:
293 (40.81%)
Лучший трейд:
216.00 USD
Худший трейд:
-83.06 USD
Общая прибыль:
8 558.26 USD (427 444 pips)
Общий убыток:
-6 440.41 USD (324 029 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (602.20 USD)
Макс. прибыль в серии:
602.20 USD (20)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
27.40%
Макс. загрузка депозита:
4.20%
Последний трейд:
14 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
4 часа
Фактор восстановления:
3.02
Длинных трейдов:
594 (82.73%)
Коротких трейдов:
124 (17.27%)
Профит фактор:
1.33
Мат. ожидание:
2.95 USD
Средняя прибыль:
20.14 USD
Средний убыток:
-21.98 USD
Макс. серия проигрышей:
9 (-384.00 USD)
Макс. убыток в серии:
-384.00 USD (9)
Прирост в месяц:
11.56%
Годовой прогноз:
140.27%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
112.75 USD
Максимальная:
701.14 USD (10.44%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.44% (701.14 USD)
По эквити:
1.12% (68.54 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.p 718
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.p 2.1K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.p 103K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +216.00 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 20
Макс. серия проигрышей: 9
Макс. прибыль в серии: +602.20 USD
Макс. убыток в серии: -384.00 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ArenaTrading-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

稳健趋势组合策略
Нет отзывов
2025.12.02 18:21
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.39% of days out of 114 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 23:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.26 14:44
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.63% of days out of 108 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.24 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.21 22:41
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.85% of days out of 103 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.21 17:32
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.20 20:11
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 4.9% of days out of 102 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.04 15:10
Share of days for 80% of growth is too low
2025.11.03 16:03
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.71% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.10.31 16:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 14:48
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.25 14:48
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.25 14:48
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.10.25 14:48
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 10:38
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.10.25 10:38
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.10.25 10:38
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
