Rido Irwansyah

EA Follow Trend New V2

Rido Irwansyah
0 inceleme
Güvenilirlik
11 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 59%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 706
Kârla kapanan işlemler:
1 638 (60.53%)
Zararla kapanan işlemler:
1 068 (39.47%)
En iyi işlem:
9 841.86 USD
En kötü işlem:
-18 900.00 USD
Brüt kâr:
183 766.70 USD (1 051 327 pips)
Brüt zarar:
-174 247.10 USD (1 122 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (36 553.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36 553.76 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
75.11%
Maks. mevduat yükü:
107.82%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
613
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
1 399 (51.70%)
Satış işlemleri:
1 307 (48.30%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
3.52 USD
Ortalama kâr:
112.19 USD
Ortalama zarar:
-163.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-116.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35 494.34 USD (3)
Aylık büyüme:
35.71%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.45 USD
Maksimum:
35 494.34 USD (58.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.42% (17 430.30 USD)
Varlığa göre:
76.80% (22 146.74 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD.sv 2706
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD.sv 9.5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD.sv -71K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +9 841.86 USD
En kötü işlem: -18 900 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +36 553.76 USD
Maksimum ardışık zarar: -116.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

More Info WA 082128769785

EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
İnceleme yok
2025.10.20 11:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
