İşlemler:
2 706
Kârla kapanan işlemler:
1 638 (60.53%)
Zararla kapanan işlemler:
1 068 (39.47%)
En iyi işlem:
9 841.86 USD
En kötü işlem:
-18 900.00 USD
Brüt kâr:
183 766.70 USD (1 051 327 pips)
Brüt zarar:
-174 247.10 USD (1 122 014 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (36 553.76 USD)
Maksimum ardışık kâr:
36 553.76 USD (12)
Sharpe oranı:
0.02
Alım-satım etkinliği:
75.11%
Maks. mevduat yükü:
107.82%
En son işlem:
53 dakika önce
Hafta başına işlemler:
613
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
0.27
Alış işlemleri:
1 399 (51.70%)
Satış işlemleri:
1 307 (48.30%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
3.52 USD
Ortalama kâr:
112.19 USD
Ortalama zarar:
-163.15 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-116.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-35 494.34 USD (3)
Aylık büyüme:
35.71%
Algo alım-satım:
96%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
33.45 USD
Maksimum:
35 494.34 USD (58.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
43.42% (17 430.30 USD)
Varlığa göre:
76.80% (22 146.74 USD)
Sembol
İşlemler
Sell
Buy
XAUUSD.sv
2706
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Brüt kâr, USD
Zarar, USD
Kâr, USD
XAUUSD.sv
9.5K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Brüt kâr, pips
Zarar, pips
Kâr, pips
XAUUSD.sv
-71K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
