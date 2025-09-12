- 자본
- 축소
트레이드:
8 205
이익 거래:
4 918 (59.93%)
손실 거래:
3 287 (40.06%)
최고의 거래:
11 760.00 USD
최악의 거래:
-20 480.00 USD
총 수익:
305 984.28 USD (2 325 761 pips)
총 손실:
-287 811.40 USD (2 495 582 pips)
연속 최대 이익:
32 (237.85 USD)
연속 최대 이익:
36 553.76 USD (12)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
43.48%
최대 입금량:
107.82%
최근 거래:
4 일 전
주별 거래 수:
58
평균 유지 시간:
43 분
회복 요인:
0.51
롱(주식매수):
4 291 (52.30%)
숏(주식차입매도):
3 914 (47.70%)
수익 요인:
1.06
기대수익:
2.21 USD
평균 이익:
62.22 USD
평균 손실:
-87.56 USD
연속 최대 손실:
45 (-3 557.14 USD)
연속 최대 손실:
-35 494.34 USD (3)
월별 성장률:
46.92%
연간 예측:
569.28%
Algo 트레이딩:
94%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
33.45 USD
최대한의:
35 494.34 USD (58.01%)
상대적 삭감:
잔고별:
44.56% (23 003.63 USD)
자본금별:
76.80% (22 146.74 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|8205
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD.sv
|18K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD.sv
|-170K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +11 760.00 USD
최악의 거래: -20 480 USD
연속 최대 이익: 12
연속 최대 손실: 3
연속 최대 이익: +237.85 USD
연속 최대 손실: -3 557.14 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "TrijayaPratamaFutures-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
More Info WA 082128769785
EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
199%
0
0
USD
USD
16K
USD
USD
22
94%
8 205
59%
43%
1.06
2.21
USD
USD
77%
1:400