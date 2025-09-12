SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / EA Follow Trend New V2
Rido Irwansyah

EA Follow Trend New V2

Rido Irwansyah
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 174%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
7 611
Negociações com lucro:
4 592 (60.33%)
Negociações com perda:
3 019 (39.67%)
Melhor negociação:
11 760.00 USD
Pior negociação:
-20 480.00 USD
Lucro bruto:
302 329.77 USD (2 243 679 pips)
Perda bruta:
-285 521.64 USD (2 384 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (237.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36 553.76 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
47.48%
Depósito máximo carregado:
107.82%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
1635
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
4 172 (54.82%)
Negociações curtas:
3 439 (45.18%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
65.84 USD
Perda média:
-94.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-3 557.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35 494.34 USD (3)
Crescimento mensal:
42.86%
Previsão anual:
520.07%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.45 USD
Máximo:
35 494.34 USD (58.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.56% (23 003.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.80% (22 146.74 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.sv 7611
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.sv 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.sv -141K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +11 760.00 USD
Pior negociação: -20 480 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +237.85 USD
Máxima perda consecutiva: -3 557.14 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

More Info WA 082128769785

EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
Sem comentários
2025.12.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 11:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
