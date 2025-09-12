- Crescimento
Negociações:
7 611
Negociações com lucro:
4 592 (60.33%)
Negociações com perda:
3 019 (39.67%)
Melhor negociação:
11 760.00 USD
Pior negociação:
-20 480.00 USD
Lucro bruto:
302 329.77 USD (2 243 679 pips)
Perda bruta:
-285 521.64 USD (2 384 422 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
32 (237.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
36 553.76 USD (12)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
47.48%
Depósito máximo carregado:
107.82%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
1635
Tempo médio de espera:
45 minutos
Fator de recuperação:
0.47
Negociações longas:
4 172 (54.82%)
Negociações curtas:
3 439 (45.18%)
Fator de lucro:
1.06
Valor esperado:
2.21 USD
Lucro médio:
65.84 USD
Perda média:
-94.57 USD
Máximo de perdas consecutivas:
45 (-3 557.14 USD)
Máxima perda consecutiva:
-35 494.34 USD (3)
Crescimento mensal:
42.86%
Previsão anual:
520.07%
Algotrading:
94%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
33.45 USD
Máximo:
35 494.34 USD (58.01%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
44.56% (23 003.63 USD)
Pelo Capital Líquido:
76.80% (22 146.74 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|7611
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD.sv
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD.sv
|-141K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +11 760.00 USD
Pior negociação: -20 480 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 12
Máximo de perdas consecutivas: 3
Máximo lucro consecutivo: +237.85 USD
Máxima perda consecutiva: -3 557.14 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
