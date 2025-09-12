- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
7 611
Gewinntrades:
4 592 (60.33%)
Verlusttrades:
3 019 (39.67%)
Bester Trade:
11 760.00 USD
Schlechtester Trade:
-20 480.00 USD
Bruttoprofit:
302 329.77 USD (2 243 679 pips)
Bruttoverlust:
-285 521.64 USD (2 384 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (237.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36 553.76 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
47.48%
Max deposit load:
107.82%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1635
Durchschn. Haltezeit:
45 Minuten
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
4 172 (54.82%)
Short-Positionen:
3 439 (45.18%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
2.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
65.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-94.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
45 (-3 557.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35 494.34 USD (3)
Wachstum pro Monat :
42.86%
Jahresprognose:
520.07%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.45 USD
Maximaler:
35 494.34 USD (58.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.56% (23 003.63 USD)
Kapital:
76.80% (22 146.74 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|7611
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD.sv
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD.sv
|-141K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +11 760.00 USD
Schlechtester Trade: -20 480 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +237.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 557.14 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
