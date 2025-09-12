SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / EA Follow Trend New V2
Rido Irwansyah

EA Follow Trend New V2

Rido Irwansyah
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 174%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
7 611
Gewinntrades:
4 592 (60.33%)
Verlusttrades:
3 019 (39.67%)
Bester Trade:
11 760.00 USD
Schlechtester Trade:
-20 480.00 USD
Bruttoprofit:
302 329.77 USD (2 243 679 pips)
Bruttoverlust:
-285 521.64 USD (2 384 422 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
32 (237.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
36 553.76 USD (12)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
47.48%
Max deposit load:
107.82%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
1635
Durchschn. Haltezeit:
45 Minuten
Erholungsfaktor:
0.47
Long-Positionen:
4 172 (54.82%)
Short-Positionen:
3 439 (45.18%)
Profit-Faktor:
1.06
Mathematische Gewinnerwartung:
2.21 USD
Durchschnittlicher Profit:
65.84 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-94.57 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
45 (-3 557.14 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-35 494.34 USD (3)
Wachstum pro Monat :
42.86%
Jahresprognose:
520.07%
Algo-Trading:
94%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
33.45 USD
Maximaler:
35 494.34 USD (58.01%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
44.56% (23 003.63 USD)
Kapital:
76.80% (22 146.74 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.sv 7611
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.sv -141K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +11 760.00 USD
Schlechtester Trade: -20 480 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 12
Max. aufeinandergehende Verluste: 3
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +237.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -3 557.14 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "TrijayaPratamaFutures-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

More Info WA 082128769785

EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
Keine Bewertungen
2025.12.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 11:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
