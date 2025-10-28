- Büyüme
İşlemler:
108
Kârla kapanan işlemler:
94 (87.03%)
Zararla kapanan işlemler:
14 (12.96%)
En iyi işlem:
4 078.50 USD
En kötü işlem:
-1 581.60 USD
Brüt kâr:
19 998.00 USD (88 081 pips)
Brüt zarar:
-3 551.43 USD (9 286 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (181.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
11 102.00 USD (25)
Sharpe oranı:
0.29
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
108
Ort. tutma süresi:
22 dakika
Düzelme faktörü:
4.76
Alış işlemleri:
42 (38.89%)
Satış işlemleri:
66 (61.11%)
Kâr faktörü:
5.63
Beklenen getiri:
152.28 USD
Ortalama kâr:
212.74 USD
Ortalama zarar:
-253.67 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-41.98 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-3 454.40 USD (5)
Aylık büyüme:
82.23%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
3 454.40 USD (13.70%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|108
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.sv
|16K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.sv
|79K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +4 078.50 USD
En kötü işlem: -1 582 USD
Maksimum ardışık kazanç: 25
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +181.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -41.98 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TrijayaPratamaFutures-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
