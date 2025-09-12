SignauxSections
Rido Irwansyah

EA Follow Trend New V2

Rido Irwansyah
0 avis
Fiabilité
11 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 59%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 706
Bénéfice trades:
1 638 (60.53%)
Perte trades:
1 068 (39.47%)
Meilleure transaction:
9 841.86 USD
Pire transaction:
-18 900.00 USD
Bénéfice brut:
183 766.70 USD (1 051 327 pips)
Perte brute:
-174 247.10 USD (1 122 014 pips)
Gains consécutifs maximales:
12 (36 553.76 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
36 553.76 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
75.11%
Charge de dépôt maximale:
107.82%
Dernier trade:
5 il y a des minutes
Trades par semaine:
613
Temps de détention moyen:
1 heure
Facteur de récupération:
0.27
Longs trades:
1 399 (51.70%)
Courts trades:
1 307 (48.30%)
Facteur de profit:
1.05
Rendement attendu:
3.52 USD
Bénéfice moyen:
112.19 USD
Perte moyenne:
-163.15 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-116.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-35 494.34 USD (3)
Croissance mensuelle:
35.71%
Algo trading:
96%
Prélèvement par solde:
Absolu:
33.45 USD
Maximal:
35 494.34 USD (58.01%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
43.42% (17 430.30 USD)
Par fonds propres:
76.80% (22 146.74 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD.sv 2706
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD.sv 9.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD.sv -71K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +9 841.86 USD
Pire transaction: -18 900 USD
Gains consécutifs maximales: 12
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +36 553.76 USD
Perte consécutive maximale: -116.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "TrijayaPratamaFutures-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

More Info WA 082128769785

EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
Aucun avis
2025.10.20 11:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
