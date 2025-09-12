SeñalesSecciones
Rido Irwansyah

EA Follow Trend New V2

Rido Irwansyah
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 174%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
7 611
Transacciones Rentables:
4 592 (60.33%)
Transacciones Irrentables:
3 019 (39.67%)
Mejor transacción:
11 760.00 USD
Peor transacción:
-20 480.00 USD
Beneficio Bruto:
302 329.77 USD (2 243 679 pips)
Pérdidas Brutas:
-285 521.64 USD (2 384 422 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
32 (237.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
36 553.76 USD (12)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
47.48%
Carga máxima del depósito:
107.82%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
1635
Tiempo medio de espera:
45 minutos
Factor de Recuperación:
0.47
Transacciones Largas:
4 172 (54.82%)
Transacciones Cortas:
3 439 (45.18%)
Factor de Beneficio:
1.06
Beneficio Esperado:
2.21 USD
Beneficio medio:
65.84 USD
Pérdidas medias:
-94.57 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
45 (-3 557.14 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-35 494.34 USD (3)
Crecimiento al mes:
42.86%
Pronóstico anual:
520.07%
Trading algorítmico:
94%
Reducción de balance:
Absoluto:
33.45 USD
Máxima:
35 494.34 USD (58.01%)
Reducción relativa:
De balance:
44.56% (23 003.63 USD)
De fondos:
76.80% (22 146.74 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.sv 7611
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.sv 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.sv -141K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +11 760.00 USD
Peor transacción: -20 480 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 12
Máximo de pérdidas consecutivas: 3
Beneficio máximo consecutivo: +237.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -3 557.14 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TrijayaPratamaFutures-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

More Info WA 082128769785

EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
2025.12.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 11:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
