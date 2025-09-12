- Прирост
Всего трейдов:
7 611
Прибыльных трейдов:
4 592 (60.33%)
Убыточных трейдов:
3 019 (39.67%)
Лучший трейд:
11 760.00 USD
Худший трейд:
-20 480.00 USD
Общая прибыль:
302 329.77 USD (2 243 679 pips)
Общий убыток:
-285 521.64 USD (2 384 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (237.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
36 553.76 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
47.48%
Макс. загрузка депозита:
107.82%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
1635
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
4 172 (54.82%)
Коротких трейдов:
3 439 (45.18%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
65.84 USD
Средний убыток:
-94.57 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-3 557.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-35 494.34 USD (3)
Прирост в месяц:
42.86%
Годовой прогноз:
520.07%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.45 USD
Максимальная:
35 494.34 USD (58.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.56% (23 003.63 USD)
По эквити:
76.80% (22 146.74 USD)
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +11 760.00 USD
Худший трейд: -20 480 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +237.85 USD
Макс. убыток в серии: -3 557.14 USD
More Info WA 082128769785
EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
Нет отзывов
