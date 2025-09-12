СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / EA Follow Trend New V2
Rido Irwansyah

EA Follow Trend New V2

Rido Irwansyah
0 отзывов
Надежность
20 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 174%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
7 611
Прибыльных трейдов:
4 592 (60.33%)
Убыточных трейдов:
3 019 (39.67%)
Лучший трейд:
11 760.00 USD
Худший трейд:
-20 480.00 USD
Общая прибыль:
302 329.77 USD (2 243 679 pips)
Общий убыток:
-285 521.64 USD (2 384 422 pips)
Макс. серия выигрышей:
32 (237.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
36 553.76 USD (12)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
47.48%
Макс. загрузка депозита:
107.82%
Последний трейд:
22 часа
Трейдов в неделю:
1635
Ср. время удержания:
45 минут
Фактор восстановления:
0.47
Длинных трейдов:
4 172 (54.82%)
Коротких трейдов:
3 439 (45.18%)
Профит фактор:
1.06
Мат. ожидание:
2.21 USD
Средняя прибыль:
65.84 USD
Средний убыток:
-94.57 USD
Макс. серия проигрышей:
45 (-3 557.14 USD)
Макс. убыток в серии:
-35 494.34 USD (3)
Прирост в месяц:
42.86%
Годовой прогноз:
520.07%
Алготрейдинг:
94%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
33.45 USD
Максимальная:
35 494.34 USD (58.01%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
44.56% (23 003.63 USD)
По эквити:
76.80% (22 146.74 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.sv 7611
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.sv 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.sv -141K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +11 760.00 USD
Худший трейд: -20 480 USD
Макс. серия выигрышей: 12
Макс. серия проигрышей: 3
Макс. прибыль в серии: +237.85 USD
Макс. убыток в серии: -3 557.14 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TrijayaPratamaFutures-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

More Info WA 082128769785

EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
Нет отзывов
2025.12.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 11:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
