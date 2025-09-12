SegnaliSezioni
Rido Irwansyah

EA Follow Trend New V2

Rido Irwansyah
0 recensioni
Affidabilità
11 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 59%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 706
Profit Trade:
1 638 (60.53%)
Loss Trade:
1 068 (39.47%)
Best Trade:
9 841.86 USD
Worst Trade:
-18 900.00 USD
Profitto lordo:
183 766.70 USD (1 051 327 pips)
Perdita lorda:
-174 247.10 USD (1 122 014 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (36 553.76 USD)
Massimo profitto consecutivo:
36 553.76 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.02
Attività di trading:
75.11%
Massimo carico di deposito:
107.82%
Ultimo trade:
9 minuti fa
Trade a settimana:
613
Tempo di attesa medio:
1 ora
Fattore di recupero:
0.27
Long Trade:
1 399 (51.70%)
Short Trade:
1 307 (48.30%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
3.52 USD
Profitto medio:
112.19 USD
Perdita media:
-163.15 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-116.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-35 494.34 USD (3)
Crescita mensile:
35.71%
Algo trading:
96%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
33.45 USD
Massimale:
35 494.34 USD (58.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
43.42% (17 430.30 USD)
Per equità:
76.80% (22 146.74 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD.sv 2706
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD.sv 9.5K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD.sv -71K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M 2.3M 2.5M 2.8M 3M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +9 841.86 USD
Worst Trade: -18 900 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +36 553.76 USD
Massima perdita consecutiva: -116.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "TrijayaPratamaFutures-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

More Info WA 082128769785

EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
Non ci sono recensioni
2025.10.20 11:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
EA Follow Trend New V2
30USD al mese
59%
0
0
USD
13K
USD
11
96%
2 706
60%
75%
1.05
3.52
USD
77%
1:400
Copia

