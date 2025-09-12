シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / EA Follow Trend New V2
Rido Irwansyah

EA Follow Trend New V2

Rido Irwansyah
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 174%
TrijayaPratamaFutures-Live
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
7 611
利益トレード:
4 592 (60.33%)
損失トレード:
3 019 (39.67%)
ベストトレード:
11 760.00 USD
最悪のトレード:
-20 480.00 USD
総利益:
302 329.77 USD (2 243 679 pips)
総損失:
-285 521.64 USD (2 384 422 pips)
最大連続の勝ち:
32 (237.85 USD)
最大連続利益:
36 553.76 USD (12)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
47.48%
最大入金額:
107.82%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1635
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
4 172 (54.82%)
短いトレード:
3 439 (45.18%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
65.84 USD
平均損失:
-94.57 USD
最大連続の負け:
45 (-3 557.14 USD)
最大連続損失:
-35 494.34 USD (3)
月間成長:
42.86%
年間予想:
520.07%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.45 USD
最大の:
35 494.34 USD (58.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.56% (23 003.63 USD)
エクイティによる:
76.80% (22 146.74 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD.sv 7611
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD.sv 17K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD.sv -141K
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +11 760.00 USD
最悪のトレード: -20 480 USD
最大連続の勝ち: 12
最大連続の負け: 3
最大連続利益: +237.85 USD
最大連続損失: -3 557.14 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

More Info WA 082128769785

EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
レビューなし
2025.12.08 15:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 14:36
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 11:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.10.20 10:23
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.09.29 23:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.29 19:37
High current drawdown in 48% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 15:25
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.12 10:41
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.09.12 10:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください