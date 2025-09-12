- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
7 611
利益トレード:
4 592 (60.33%)
損失トレード:
3 019 (39.67%)
ベストトレード:
11 760.00 USD
最悪のトレード:
-20 480.00 USD
総利益:
302 329.77 USD (2 243 679 pips)
総損失:
-285 521.64 USD (2 384 422 pips)
最大連続の勝ち:
32 (237.85 USD)
最大連続利益:
36 553.76 USD (12)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
47.48%
最大入金額:
107.82%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
1635
平均保有時間:
45 分
リカバリーファクター:
0.47
長いトレード:
4 172 (54.82%)
短いトレード:
3 439 (45.18%)
プロフィットファクター:
1.06
期待されたペイオフ:
2.21 USD
平均利益:
65.84 USD
平均損失:
-94.57 USD
最大連続の負け:
45 (-3 557.14 USD)
最大連続損失:
-35 494.34 USD (3)
月間成長:
42.86%
年間予想:
520.07%
アルゴリズム取引:
94%
残高によるドローダウン:
絶対:
33.45 USD
最大の:
35 494.34 USD (58.01%)
比較ドローダウン:
残高による:
44.56% (23 003.63 USD)
エクイティによる:
76.80% (22 146.74 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.sv
|7611
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.sv
|17K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.sv
|-141K
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TrijayaPratamaFutures-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
More Info WA 082128769785
EA Follow Trend
Mengikutin Arah Arus Candle
Sistem Haging Follow Trend
レビューなし
