SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Gema Gold
Gema Giavari

Gema Gold

Gema Giavari
0 inceleme
Güvenilirlik
16 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 36%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
38 (97.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.56%)
En iyi işlem:
6.95 USD
En kötü işlem:
-4.63 USD
Brüt kâr:
101.59 USD (7 930 pips)
Brüt zarar:
-6.52 USD (459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (89.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.48 USD (32)
Sharpe oranı:
1.33
Alım-satım etkinliği:
4.58%
Maks. mevduat yükü:
3.35%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
20.36
Alış işlemleri:
38 (97.44%)
Satış işlemleri:
1 (2.56%)
Kâr faktörü:
15.58
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.63 USD (1)
Aylık büyüme:
2.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
4.67 USD (2.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.37% (4.67 USD)
Varlığa göre:
11.51% (52.52 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 38
AUDSGD 1
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 95
AUDSGD 0
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 7.5K
AUDSGD 7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +6.95 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +89.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.63 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
OxSecurities-Live
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
OctaFX-Real2
0.25 × 4
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ICMarketsEU-MT5-5
0.56 × 32
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
1.80 × 5709
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.82 × 97
FusionMarkets-Live
2.93 × 351
ICMarketsSC-MT5
3.04 × 156
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
Pepperstone-MT5-Live01
3.44 × 742
59 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol

Low-risk, high-discipline strategy •

📈 Target: 10%–30%/month •

✅ Focused on steady growth •

😌 Trade smart, sleep well •

Trading via IC Markets:

https://icmarkets-vni.com/en/open-trading-account/live/?camp=84515


İnceleme yok
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 07:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.17 21:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 05:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.11 03:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.11 02:30
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 07:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.10 06:07
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.05 11:36
Share of trading days is too low
2025.06.05 11:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 11:36
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.05 10:30
Share of trading days is too low
2025.06.05 10:30
Share of days for 80% of trades is too low
2025.06.05 10:30
High risk of negative slippage when copying deals
2025.06.04 15:45
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.04 15:45
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Gema Gold
Ayda 30 USD
36%
0
0
USD
480
USD
16
0%
39
97%
5%
15.58
2.44
USD
12%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.