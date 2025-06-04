- Büyüme
İşlemler:
39
Kârla kapanan işlemler:
38 (97.43%)
Zararla kapanan işlemler:
1 (2.56%)
En iyi işlem:
6.95 USD
En kötü işlem:
-4.63 USD
Brüt kâr:
101.59 USD (7 930 pips)
Brüt zarar:
-6.52 USD (459 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (89.48 USD)
Maksimum ardışık kâr:
89.48 USD (32)
Sharpe oranı:
1.33
Alım-satım etkinliği:
4.58%
Maks. mevduat yükü:
3.35%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
20.36
Alış işlemleri:
38 (97.44%)
Satış işlemleri:
1 (2.56%)
Kâr faktörü:
15.58
Beklenen getiri:
2.44 USD
Ortalama kâr:
2.67 USD
Ortalama zarar:
-6.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
1 (-4.63 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-4.63 USD (1)
Aylık büyüme:
2.51%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.07 USD
Maksimum:
4.67 USD (2.37%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
2.37% (4.67 USD)
Varlığa göre:
11.51% (52.52 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|AUDSGD
|1
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|95
|AUDSGD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|7.5K
|AUDSGD
|7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +6.95 USD
En kötü işlem: -5 USD
Maksimum ardışık kazanç: 32
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +89.48 USD
Maksimum ardışık zarar: -4.63 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
OxSecurities-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
OctaFX-Real2
|0.25 × 4
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ICMarketsEU-MT5-5
|0.56 × 32
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.80 × 5709
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.82 × 97
|
FusionMarkets-Live
|2.93 × 351
|
ICMarketsSC-MT5
|3.04 × 156
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
Pepperstone-MT5-Live01
|3.44 × 742
Low-risk, high-discipline strategy •
📈 Target: 10%–30%/month •
✅ Focused on steady growth •
😌 Trade smart, sleep well •
Trading via IC Markets:
https://icmarkets-vni.com/en/open-trading-account/live/?camp=84515
İnceleme yok
