트레이드:
82
이익 거래:
75 (91.46%)
손실 거래:
7 (8.54%)
최고의 거래:
10.22 USD
최악의 거래:
-19.12 USD
총 수익:
191.37 USD (17 037 pips)
총 손실:
-66.29 USD (6 237 pips)
연속 최대 이익:
39 (113.16 USD)
연속 최대 이익:
113.16 USD (39)
샤프 비율:
0.48
거래 활동:
8.63%
최대 입금량:
3.58%
최근 거래:
3 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
2 시간
회복 요인:
4.12
롱(주식매수):
79 (96.34%)
숏(주식차입매도):
3 (3.66%)
수익 요인:
2.89
기대수익:
1.53 USD
평균 이익:
2.55 USD
평균 손실:
-9.47 USD
연속 최대 손실:
4 (-30.21 USD)
연속 최대 손실:
-30.21 USD (4)
월별 성장률:
2.68%
연간 예측:
32.46%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.07 USD
최대한의:
30.33 USD (9.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
6.00% (30.37 USD)
자본금별:
11.51% (52.52 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|81
|AUDSGD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|125
|AUDSGD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|11K
|AUDSGD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +10.22 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 39
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +113.16 USD
연속 최대 손실: -30.21 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "ICMarketsSC-MT5-4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.82 × 5928
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.06 × 187
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.13 × 833
|
Exness-MT5Real8
|4.19 × 21
Low-risk, high-discipline strategy •
📈 Target: 10%–30%/month •
✅ Focused on steady growth •
😌 Trade smart, sleep well •
Trading via IC Markets:
https://icmarkets-vni.com/en/open-trading-account/live/?camp=84515
