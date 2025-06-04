- 成長
トレード:
79
利益トレード:
72 (91.13%)
損失トレード:
7 (8.86%)
ベストトレード:
10.22 USD
最悪のトレード:
-19.12 USD
総利益:
186.12 USD (16 503 pips)
総損失:
-66.17 USD (6 237 pips)
最大連続の勝ち:
39 (113.16 USD)
最大連続利益:
113.16 USD (39)
シャープレシオ:
0.48
取引アクティビティ:
8.63%
最大入金額:
3.58%
最近のトレード:
13 時間前
1週間当たりの取引:
8
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
3.95
長いトレード:
76 (96.20%)
短いトレード:
3 (3.80%)
プロフィットファクター:
2.81
期待されたペイオフ:
1.52 USD
平均利益:
2.59 USD
平均損失:
-9.45 USD
最大連続の負け:
4 (-30.21 USD)
最大連続損失:
-30.21 USD (4)
月間成長:
2.54%
年間予想:
28.90%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.07 USD
最大の:
30.33 USD (9.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
3.81% (19.16 USD)
エクイティによる:
11.51% (52.52 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|AUDSGD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|120
|AUDSGD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDSGD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +10.22 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 39
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +113.16 USD
最大連続損失: -30.21 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.09 × 183
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 829
