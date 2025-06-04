- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
72 (91.13%)
Negociações com perda:
7 (8.86%)
Melhor negociação:
10.22 USD
Pior negociação:
-19.12 USD
Lucro bruto:
186.12 USD (16 503 pips)
Perda bruta:
-66.17 USD (6 237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (113.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.16 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
8.63%
Depósito máximo carregado:
3.58%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.95
Negociações longas:
76 (96.20%)
Negociações curtas:
3 (3.80%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
1.52 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-9.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-30.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.21 USD (4)
Crescimento mensal:
2.54%
Previsão anual:
28.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
30.33 USD (9.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.81% (19.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.51% (52.52 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|AUDSGD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|120
|AUDSGD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDSGD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +10.22 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +113.16 USD
Máxima perda consecutiva: -30.21 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.09 × 183
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 829
63 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Low-risk, high-discipline strategy •
📈 Target: 10%–30%/month •
✅ Focused on steady growth •
😌 Trade smart, sleep well •
Trading via IC Markets:
https://icmarkets-vni.com/en/open-trading-account/live/?camp=84515
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
43%
0
0
USD
USD
505
USD
USD
30
0%
79
91%
9%
2.81
1.52
USD
USD
12%
1:500