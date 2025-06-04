SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Gema Gold
Gema Giavari

Gema Gold

Gema Giavari
0 comentários
Confiabilidade
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
79
Negociações com lucro:
72 (91.13%)
Negociações com perda:
7 (8.86%)
Melhor negociação:
10.22 USD
Pior negociação:
-19.12 USD
Lucro bruto:
186.12 USD (16 503 pips)
Perda bruta:
-66.17 USD (6 237 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
39 (113.16 USD)
Máximo lucro consecutivo:
113.16 USD (39)
Índice de Sharpe:
0.48
Atividade de negociação:
8.63%
Depósito máximo carregado:
3.58%
Último negócio:
12 horas atrás
Negociações por semana:
8
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
3.95
Negociações longas:
76 (96.20%)
Negociações curtas:
3 (3.80%)
Fator de lucro:
2.81
Valor esperado:
1.52 USD
Lucro médio:
2.59 USD
Perda média:
-9.45 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-30.21 USD)
Máxima perda consecutiva:
-30.21 USD (4)
Crescimento mensal:
2.54%
Previsão anual:
28.90%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.07 USD
Máximo:
30.33 USD (9.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
3.81% (19.16 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.51% (52.52 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 78
AUDSGD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 120
AUDSGD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 10K
AUDSGD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +10.22 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 39
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +113.16 USD
Máxima perda consecutiva: -30.21 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.09 × 183
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 829
63 mais ...
Low-risk, high-discipline strategy •

📈 Target: 10%–30%/month •

✅ Focused on steady growth •

😌 Trade smart, sleep well •

Trading via IC Markets:

https://icmarkets-vni.com/en/open-trading-account/live/?camp=84515


2025.12.17 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 06:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 12:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 12:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 07:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.17 21:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 05:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
