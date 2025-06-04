- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
72 (91.13%)
Verlusttrades:
7 (8.86%)
Bester Trade:
10.22 USD
Schlechtester Trade:
-19.12 USD
Bruttoprofit:
186.12 USD (16 503 pips)
Bruttoverlust:
-66.17 USD (6 237 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (113.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.16 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
8.63%
Max deposit load:
3.58%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.95
Long-Positionen:
76 (96.20%)
Short-Positionen:
3 (3.80%)
Profit-Faktor:
2.81
Mathematische Gewinnerwartung:
1.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.21 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.54%
Jahresprognose:
28.90%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
30.33 USD (9.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.81% (19.16 USD)
Kapital:
11.51% (52.52 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|AUDSGD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|120
|AUDSGD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDSGD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +10.22 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.21 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.09 × 183
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 829
