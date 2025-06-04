SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Gema Gold
Gema Giavari

Gema Gold

Gema Giavari
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
30 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
79
Gewinntrades:
72 (91.13%)
Verlusttrades:
7 (8.86%)
Bester Trade:
10.22 USD
Schlechtester Trade:
-19.12 USD
Bruttoprofit:
186.12 USD (16 503 pips)
Bruttoverlust:
-66.17 USD (6 237 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
39 (113.16 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
113.16 USD (39)
Sharpe Ratio:
0.48
Trading-Aktivität:
8.63%
Max deposit load:
3.58%
Letzter Trade:
13 Stunden
Trades pro Woche:
8
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
3.95
Long-Positionen:
76 (96.20%)
Short-Positionen:
3 (3.80%)
Profit-Faktor:
2.81
Mathematische Gewinnerwartung:
1.52 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.59 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.45 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-30.21 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-30.21 USD (4)
Wachstum pro Monat :
2.54%
Jahresprognose:
28.90%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.07 USD
Maximaler:
30.33 USD (9.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
3.81% (19.16 USD)
Kapital:
11.51% (52.52 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 78
AUDSGD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 120
AUDSGD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 10K
AUDSGD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +10.22 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 39
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +113.16 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -30.21 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-4" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.09 × 183
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 829
noch 63 ...
Low-risk, high-discipline strategy •

📈 Target: 10%–30%/month •

✅ Focused on steady growth •

😌 Trade smart, sleep well •

Trading via IC Markets:

https://icmarkets-vni.com/en/open-trading-account/live/?camp=84515


Keine Bewertungen
2025.12.17 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 06:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 12:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 12:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 07:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.17 21:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 05:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Gema Gold
30 USD pro Monat
43%
0
0
USD
505
USD
30
0%
79
91%
9%
2.81
1.52
USD
12%
1:500
Kopieren

