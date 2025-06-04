- Прирост
Всего трейдов:
79
Прибыльных трейдов:
72 (91.13%)
Убыточных трейдов:
7 (8.86%)
Лучший трейд:
10.22 USD
Худший трейд:
-19.12 USD
Общая прибыль:
186.12 USD (16 503 pips)
Общий убыток:
-66.17 USD (6 237 pips)
Макс. серия выигрышей:
39 (113.16 USD)
Макс. прибыль в серии:
113.16 USD (39)
Коэффициент Шарпа:
0.48
Торговая активность:
8.63%
Макс. загрузка депозита:
3.58%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
8
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
3.95
Длинных трейдов:
76 (96.20%)
Коротких трейдов:
3 (3.80%)
Профит фактор:
2.81
Мат. ожидание:
1.52 USD
Средняя прибыль:
2.59 USD
Средний убыток:
-9.45 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-30.21 USD)
Макс. убыток в серии:
-30.21 USD (4)
Прирост в месяц:
2.54%
Годовой прогноз:
28.90%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.07 USD
Максимальная:
30.33 USD (9.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
3.81% (19.16 USD)
По эквити:
11.51% (52.52 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|AUDSGD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|120
|AUDSGD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDSGD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +10.22 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 39
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +113.16 USD
Макс. убыток в серии: -30.21 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.09 × 183
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 829
