Gema Giavari

Gema Gold

Gema Giavari
0 comentarios
Fiabilidad
30 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
43%
ICMarketsSC-MT5-4
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
72 (91.13%)
Transacciones Irrentables:
7 (8.86%)
Mejor transacción:
10.22 USD
Peor transacción:
-19.12 USD
Beneficio Bruto:
186.12 USD (16 503 pips)
Pérdidas Brutas:
-66.17 USD (6 237 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (113.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
113.16 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
8.63%
Carga máxima del depósito:
3.58%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.95
Transacciones Largas:
76 (96.20%)
Transacciones Cortas:
3 (3.80%)
Factor de Beneficio:
2.81
Beneficio Esperado:
1.52 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-9.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-30.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.21 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.54%
Pronóstico anual:
28.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
30.33 USD (9.91%)
Reducción relativa:
De balance:
3.81% (19.16 USD)
De fondos:
11.51% (52.52 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 78
AUDSGD 1
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 120
AUDSGD 0
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 10K
AUDSGD 7
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +10.22 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 39
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +113.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.21 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

itexsys-Platform
0.00 × 1
VantageInternational-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real2
0.00 × 1
Exness-MT5Real10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5
0.00 × 1
Exness-MT5Real18
0.00 × 1
Exness-MT5Real11
0.00 × 2
JunoMarkets-Server
0.00 × 1
BridgeMarkets-MT5
0.17 × 6
VantageInternational-Live 4
0.50 × 2
ExclusiveMarkets-Live
0.94 × 33
OxSecurities-Live
1.00 × 1
GOMarketsIntl-Live
1.00 × 1
TradeSmart-Server01
1.00 × 1
OctaFX-Real2
1.80 × 10
ICMarketsSC-MT5-2
1.81 × 5917
GOMarketsMU-Live
1.85 × 111
STARTRADERINTL-Live
2.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
2.60 × 98
Exness-MT5Real7
2.80 × 98
ICMarketsSC-MT5
3.09 × 183
ForexClubBY-MT5 Real Server
3.13 × 82
ICTrading-MT5-4
3.64 × 69
RoboForex-ECN
3.88 × 110
Pepperstone-MT5-Live01
4.12 × 829
otros 63...
Low-risk, high-discipline strategy •

📈 Target: 10%–30%/month •

✅ Focused on steady growth •

😌 Trade smart, sleep well •

Trading via IC Markets:

https://icmarkets-vni.com/en/open-trading-account/live/?camp=84515


No hay comentarios
2025.12.17 03:39
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.11 11:52
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.02 15:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.21 10:14
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.14 19:40
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 06:11
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.04 12:10
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.02 12:09
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.10.28 03:29
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.10.17 21:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.09 21:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.02 23:49
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.11 14:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.04 10:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.26 11:06
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.14 13:14
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.08.13 08:14
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.25 07:04
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:1000
2025.06.17 21:14
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.17 05:48
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Gema Gold
30 USD al mes
43%
0
0
USD
505
USD
30
0%
79
91%
9%
2.81
1.52
USD
12%
1:500
Copiar

