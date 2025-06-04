- Incremento
Total de Trades:
79
Transacciones Rentables:
72 (91.13%)
Transacciones Irrentables:
7 (8.86%)
Mejor transacción:
10.22 USD
Peor transacción:
-19.12 USD
Beneficio Bruto:
186.12 USD (16 503 pips)
Pérdidas Brutas:
-66.17 USD (6 237 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
39 (113.16 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
113.16 USD (39)
Ratio de Sharpe:
0.48
Actividad comercial:
8.63%
Carga máxima del depósito:
3.58%
Último trade:
12 horas
Trades a la semana:
8
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
3.95
Transacciones Largas:
76 (96.20%)
Transacciones Cortas:
3 (3.80%)
Factor de Beneficio:
2.81
Beneficio Esperado:
1.52 USD
Beneficio medio:
2.59 USD
Pérdidas medias:
-9.45 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-30.21 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-30.21 USD (4)
Crecimiento al mes:
2.54%
Pronóstico anual:
28.90%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.07 USD
Máxima:
30.33 USD (9.91%)
Reducción relativa:
De balance:
3.81% (19.16 USD)
De fondos:
11.51% (52.52 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|78
|AUDSGD
|1
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|120
|AUDSGD
|0
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|10K
|AUDSGD
|7
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +10.22 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 39
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +113.16 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -30.21 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-4" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
itexsys-Platform
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real2
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real18
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real11
|0.00 × 2
|
JunoMarkets-Server
|0.00 × 1
|
BridgeMarkets-MT5
|0.17 × 6
|
VantageInternational-Live 4
|0.50 × 2
|
ExclusiveMarkets-Live
|0.94 × 33
|
OxSecurities-Live
|1.00 × 1
|
GOMarketsIntl-Live
|1.00 × 1
|
TradeSmart-Server01
|1.00 × 1
|
OctaFX-Real2
|1.80 × 10
|
ICMarketsSC-MT5-2
|1.81 × 5917
|
GOMarketsMU-Live
|1.85 × 111
|
STARTRADERINTL-Live
|2.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|2.60 × 98
|
Exness-MT5Real7
|2.80 × 98
|
ICMarketsSC-MT5
|3.09 × 183
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|3.13 × 82
|
ICTrading-MT5-4
|3.64 × 69
|
RoboForex-ECN
|3.88 × 110
|
Pepperstone-MT5-Live01
|4.12 × 829
otros 63...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Low-risk, high-discipline strategy •
📈 Target: 10%–30%/month •
✅ Focused on steady growth •
😌 Trade smart, sleep well •
Trading via IC Markets:
https://icmarkets-vni.com/en/open-trading-account/live/?camp=84515
No hay comentarios
